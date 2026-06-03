میخواهیم به رونالدو کمک کنیم جام جهانی ببرد
روبن دیاز، ستاره تیم ملی پرتغال، از اشتیاق بازیکنان این تیم برای کمک به کریستیانو رونالدو برای قهرمانی جام جهانی سخن گفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال با ترکیبی از ستارههای باتجربه و بازیکنان جوان و بااستعداد پا به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد گذاشت و امیدوار است برای نخستین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شود.
اما در کنار رویای قهرمانی، هدف دیگری نیز در اردوی پرتغال وجود دارد: کمک به کریستیانو رونالدو برای فتح تنها جام بزرگی که هنوز در ویترین افتخاراتش جای خالی آن احساس میشود: جام جهانی.
پرتغال با حضور بازیکنانی مانند ویتینیا، روبن دیاز، برونو فرناندز، ژوائو نوس و نونو مندز، یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار میرود. در رأس این نسل نیز کریستیانو رونالدو قرار دارد که همچنان مهمترین چهره فوتبال پرتغال محسوب میشود.
رونالدو در طول دوران حرفهای خود تقریباً همه افتخارات ممکن را به دست آورده است؛ از قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ گرفته تا دهها عنوان فردی و باشگاهی. با این حال، جام جهانی همچنان تنها جام بزرگی است که در کارنامه او دیده نمیشود.
در آستانه این رقابتها، روبن دیاز، مدافع تیم ملی پرتغال، درباره این موضوع صحبت و اعتراف کرد که کمک به رونالدو برای فتح جام جهانی، انگیزهای ویژه برای همه بازیکنان تیم است.
او گفت:«این موضوع یک انگیزه اضافی برای همه ماست. اینکه بتوانیم چنین لحظهای را برای او، برای خودمان، برای تمام مردم پرتغال و خانوادههایمان رقم بزنیم، فوقالعاده خواهد بود. این یک فشار اضافه نیست، بلکه یک آرزوی خاص است که باعث میشود با اشتیاق بیشتری برای قهرمانی تلاش کنیم.»
دیاز تنها بازیکن پرتغال نیست که چنین احساسی دارد. در ماههای اخیر چندین بازیکن تیم ملی پرتغال نیز تأکید کردهاند که دوست دارند جام جهانی را «با رونالدو و برای رونالدو» به دست آورند که نشاندهنده تأثیر عمیق او بر فوتبال پرتغال در دو دهه گذشته است.
کریستیانو رونالدو حالا در آستانه ۴۱ سالگی قرار دارد و خود را برای حضور در ششمین و آخرین جام جهانی دوران حرفهایاش آماده میکند. تیم روبرتو مارتینز در مرحله گروهی جام جهانی در گروه K قرار گرفته است. پرتغال نخستین دیدار خود را ۱۷ ژوئن برابر جمهوری کنگو برگزار میکند، سپس ۲۳ ژوئن به مصاف ازبکستان میرود و در ۲۷ ژوئن مرحله گروهی را با دیدار مقابل کلمبیا به پایان خواهد رساند.