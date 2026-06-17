کسری طاهری: بالاترین انگیزه عمرم را دارم

به گزارش ایلنا، کسری طاهری که با دعوت به تیم ملی شروع خوبی داشت، خیلی زود با مصدومیت جدی مواجه شد منتها بعد از رفع مصدومیت توانست دوباره به شرایط مناسب برگردد و به تیم ملی نیز دعوت شود. او حتی در لیست نهایی مدنظر قلعه نویی قرار گرفته تا مسافر جام جهانی 2026 شود.

کسری در حاشیه تمرین امروز ملی پوشان گفت: «چند روزی است تمریناتمان در ترکیه را شروع کرده‌ایم. تمرینات پرفشار است و روزی دو جلسه تمرین می‌کنیم تا به آمادگی جسمانی بالا برسیم و بتوانیم شرایطمان روز به روز تقویت شود.»

او در واکنش به اینکه در 19 سالگی اولین جام جهانی را تجربه خواهد کرد، گفت: «جا دارد از امیرخان و بازیکنان باتجربه تیم تشکر کنم که شرایطی برای ما جوانها فراهم کردند تا بتوانیم با احساس راحتی به فکر نشان دادن خودمان باشیم. شرایط خیلی خوب است.»

طاهری همچنین از انگیزه بالایش گفت: «به جرأت می‌توانم بگویم که الان در بالاترین سطح انگیزشی خودم باشم و شاید تا آخر فوتبالم این انگیزه را دیگر تجربه نکنم چرا که بزرگترین تورنمنت فوتبال است و امیدوارم بتوانم با تلاش خودم، توانایی‌هایم را نشان دهم تا هرچه خیر باشد اتفاق بیفتد.»

مهاجم تیم ملی درباره تفاوت سطح تمرینات ترکیه با ایران گفت: «فکر می‌کردیم آنجا سخت ترین بخش داستان باشد تا اینکه به اینجا رسیدیم و دیدیم فشار تمرینات نسبت به تهران چند برابر شده است. داریم تمرینات پرفشاری را سپری می‌کنیم.»

او درباره شرایطش بعد از رفع مصدومیت توضیح داد: «وقتی مصدوم شدم آقای جهانبخش حرف قشنگی به من زد و گفت همه ما در دوران اوج با یک مشکل ورزشی یا مصدومیت یا هرچیزی مواجه شده‌ایم. برای من هم متاسفانه یا خوشبختانه این اتفاق افتاد. قطعا با انگیزه‌ای که دارم و نسبت به شرایطی که پیش رویمان است نسبت به قبل فکر می‌کنم آماده‌تر هستم و شرایط روحی روانی بهتری دارم.»

مهاجم 19 ساله ایران در خصوص رقابتش در این پست تاکید کرد: «همیشه در تیم ملی رقابت زیاد است، آن هم در هر پستی. من هم صددرصد تلاش خودم را می‌کنم تا بتوانم به تیم ملی کمک کنم.»

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