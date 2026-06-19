اخراج ساوتهمپتون از فینال ومبلی/ میلدزبرو در فینال

به گزارش ایلنا، باشگاه ساوتهمپتون به شکلی دراماتیک از فینال پلی‌آف چمپیونشیپ اخراج شد. این باشگاه به دلیل جاسوسی از تمرین حریفش در نیمه‌نهایی، میدلزبورو، علاوه بر اخراج از فینال با کسر چهار امتیاز برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ مواجه شد تا حضور میدلزبورو در فینال ومبلی مقابل هال سیتی و جنگ بر سر بلیت طلایی لیگ برتر قطعی شود.

بر اساس اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال انگلیس (EFL)، ساوتهمپتون با حکمی فوری از رقابت‌های پلی‌آف صعود حذف شده است تا پیروزی اخیر آن‌ها در نیمه‌نهایی کاملاً باطل و بی‌اثر شود. قدیس‌ها پیش از این موفق شده بودند با غلبه بر میدلزبورو، جواز حضور در فینال پردرآمد ومبلی مقابل هال سیتی را کسب کنند. با این حال، یک کمیته انضباطی مستقل پس از پذیرش اتهامات باشگاه ساوتهمپتون مبنی بر نقض مکرر قوانین و فیلم‌برداری غیرمجاز از جلسات تمرینی رقبای خود (از جمله میدلزبورو، تیمی که حذفش کرده بودند)، حکم به اخراج این تیم داد.

علاوه بر این اخراج که به میدلزبورو اجازه می‌دهد جایگزین آن‌ها شود، ساوتهمپتون با کسر چهار امتیاز در جدول فصل آینده چمپیونشیپ و یک توبیخ رسمی رو‌به‌رو شده است. این اتهامات اولین بار در تاریخ ۸ می مطرح شد و در ادامه، نقض بیشتر قوانین در طول فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در دیدارهای مقابل آکسفورد یونایتد، ایپسویچ تاون و میدلزبورو شناسایی شد.

با اعمال این جریمه‌های سنگین، سرنوشت فصل به کلی تغییر کرد تا یک شانس مجدد و غیرمنتظره به میدلزبورو هدیه داده شود.

میدلزبورو به جای تعطیلات، راهی ورزشگاه ومبلی خواهد شد تا برای صعود به سطح اول فوتبال جزیره بجنگد. سازمان لیگ فوتبال انگلیس با تایید این جابه‌جایی بزرگ در بیانیه رسمی خود آورد: « میدلزبورو به پلی‌آف سال ۲۰۲۶ بازمی‌گردد و در بازی فینال به مصاف هال سیتی خواهد رفت. این مسابقه طبق برنامه قبلی در روز شنبه ۲۳ می برگزار می‌شود و ساعت دقیق شروع بازی به زودی تایید خواهد شد.»

پیامدهای مالی این حکم سرسام‌آور است؛ چرا که ارزش فینال پلی‌آف چمپیونشیپ حداقل ۱۳۵ میلیون پوند (۱۸۱ میلیون دلار) برآورد می‌شود. بلافاصله پس از انتشار این بیانیه، باشگاه میدلزبورو با انتشار متنی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس خشنودی خود را از آنچه عدالت فوتبالی نامیده است ابراز کرد. در بیانیه این باشگاه آمده است: «باشگاه فوتبال میدلزبورو از خروجی جلسه امروز کمیته انضباطی استقبال می‌کند. ما بر این باوریم که این رای، پیام واضحی برای آینده فوتبال ما است در زمینه حفظ سلامت، اخلاق و یکپارچگی ورزشی. ما به عنوان یک باشگاه، تمام تمرکز خود را روی بازی روز شنبه مقابل هال سیتی در ومبلی خواهیم گذاشت. اطلاعات مربوط به بلیت‌فروشی برای هواداران‌مان به زودی اعلام می‌شود.»

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