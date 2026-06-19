هری کین و بایرن مونیخ برای تمدید قرارداد به بن بست رسیدند

به گزارش ایلنا، در حالی که طی هفته‌های گذشته باشگاه بایرن مونیخ مذاکراتی را برای تمدید قرارداد Harry Kane آغاز کرده، هنوز توافقی میان دو طرف حاصل نشده و اختلاف اصلی بر سر مدت قرارداد است.

قرارداد فعلی کاپیتان تیم ملی انگلیس تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد و مدیران بایرن پیشنهاد داده‌اند این قرارداد تنها تا سال ۲۰۲۸ تمدید شود. در صورت تحقق این سناریو، کین در پایان قرارداد جدید ۳۵ ساله خواهد بود.

اما خواسته مهاجم انگلیسی متفاوت است. کین تمایل دارد قراردادش تا تابستان ۲۰۳۰ تمدید شود تا بتواند تا ۳۷ سالگی در فوتبال اروپا بماند و احتمالاً پس از حضور در جام جهانی ۲۰۳۰، به دوران حرفه‌ای خود پایان دهد.

این درخواست فعلاً با موافقت مدیران بایرن روبه‌رو نشده است؛ به‌ویژه اینکه کین سالانه حدود ۱۵ میلیون یورو دستمزد دریافت می‌کند و باشگاه آلمانی نسبت به تعهد بلندمدت با چنین رقم بالایی تردید دارد.

در حال حاضر مذاکرات در وضعیت توقف قرار گرفته، هرچند بایرنی‌ها امیدوارند تا پیش از فینال جام حذفی آلمان مقابل اشتوتگارت در روز شنبه، به توافقی نهایی برسند.

با این حال هنوز هیچ چیز قطعی نیست و تمامی گزینه‌ها روی میز قرار دارند. حتی احتمال ورود باشگاه‌های اسپانیایی نیز مطرح شده، چرا که هر دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید به دنبال جذب یک مهاجم بزرگ برای خط حمله خود هستند؛ هرچند هنوز مشخص نیست تابستان پیش رو برای هری کین چگونه رقم خواهد خورد.

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