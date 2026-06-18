آرسنال ۱-۰ برنلی ؛ ۳ امتیاز تا رویای دیرینه!
آرسنال با نتیجه ۱-۰ برنلی را شکست داد و حالا تنها یک برد تا قهرمانی لیگ برتر انگلیس فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، آرسنال حالا فقط یک قدم تا قهرمانی لیگ برتر پس از ۲۲ سال فاصله دارد. توپچیها سهشنبه شب با پیروزی ۱-۰ مقابل برنلی، به لطف گل کای هاورتز، به قهرمانی نزدیکتر شدند و حالا اگر منچسترسیتی فردا مقابل بورنموث آندونی ایرائولا پیروز نشود، تیم میکل آرتتا قهرمان انگلیس خواهد شد. اگر سیتی برنده شود، آرسنال در هفته پایانی و مقابل کریستال پالاس یک فرصت دیگر خواهد داشت.
فضای ورزشگاه امارات فوقالعاده بود و هواداران آماده یک برد دیگر بودند. آرتتا با وجود فینال لیگ قهرمانان مقابل پاریسنژرمن در ۳۰ مه، به هیچکدام از ستارههایش استراحت نداد و مثل همیشه به ترکیب اصلی اعتماد کرد.
با این حال، برخلاف انتظارها، آرسنال شروع راحتی نداشت. در شرایطی که خبر جدایی پپ گواردیولا از منچسترسیتی در پایان فصل فضای فوتبال انگلیس را تحت تأثیر قرار داده بود، توپچیها تا دقیقه ۳۷ نتوانستند قفل دروازه برنلی را باز کنند. سرانجام کای هاورتز روی یک ضربه کرنر و با ضربه سر گل زد؛ هجدهمین گل آرسنال از روی کرنر در این فصل لیگ برتر، آماری فوقالعاده برای تیم آرتتا.
برنلیِ سقوطکرده برخلاف پیشبینیها مقاومت زیادی نشان داد و اجازه نداد آرسنال به آرامش برسد. حتی ویایآر و داور مسابقه هم هاورتز را بابت یک خطای شدید از کارت قرمز مستقیم نجات دادند تا او از قهرمان به ضدقهرمان تبدیل نشود.
در نهایت، آرسنال با همان تکگل پیروز شد؛ بردی شاید نهچندان درخشان، اما بسیار ارزشمند که حالا قهرمانی لیگ برتر را بیش از هر زمان دیگری به تیم آرتتا نزدیک کرده است.