به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون پارادوومیدانی ، گردهمایی سرپرستان هیات‌های استانی پارادوومیدانی با مسئولان این فدراسیون امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) با حضور مهندس سلطانی مدیرکل دفتر امورمشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان، دکتر تیشه‌گران سرپرست فدراسیون ، مسئولین فدراسیون و سرپرستان هیاتهای استانی برگزار شد.

این گردهمایی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران شروع شد و در ادامه سید علی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون در سخنان کوتاهی ضمن خیر مقدم به مهمانان، برنامه این نشست را تشریج کرد.

در ادامه دکتر تیشه‌گران سرپرست فدراسیون گزارشی از برنامه های در پیش رو و مسابقات ارائه و همزمان به سئولات مطرح شده از سوی سرپرستان هیات های استانی پاسخ داد و راهکارهای پیشنهادی خود را برای برطرف کردن مشکلات ارائه کرد .

هادیزاده مسئول کمیته فنی و مسابقات فدراسیون نیز مواردی از جمله تدوین بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور و اردوهای آمادگی و انتخابی تیم ملی را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر کردند‌.

مهندس سلطانی مدیرکل دفتر امورمشترک فدراسیون های ورزشی ضمن تقدیر از انتصاب سرپرستان هیات های در مدت زمان کوتاه ، ابراز امیدواری کرد تیم ملی پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن بهترین نتیجه را کسب نماید.

در ادامه این نشست سرپرستان هیات‌های استانی سوالات خود را بیان و نظرات و پیشنهادات جهت رشد و توسعه ورزش پارادوومیدانی را مطرح کردند.

در پایان ابلاغ و تندیس مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کم توانان ذهنی "یادواره شهدای دانش‌آموز میناب" به سرپرستان هیات‌های استانی اهدا شد.

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