به گزارش ایلنا، گل ستاره برزیلی که پیش از آن احتمال خطای امباپه وجود داشت، پیروزی را برای رئال مادرید مقابل سویا رقم زد؛ تیمی عصبی از شهر سویل که در نهایت، به لطف نتایج سایر مسابقات، بقای خود را جشن گرفت.

رئال مادرید در ورزشگاه سانچز پیسخوان و در عصری که انتظار می‌رفت پرتنش باشد، با یک گل پیروز شد، اما نتایج سایر بازی‌ها از شدت تلخی شکست برای سویا کم کرد. سویا، به‌ویژه در آغاز مسابقه، انگیزه زیادی نشان داد اما فشار روانی بر آن‌ها غلبه کرد. گل وینیسیوس، که به دلیل خطای احتمالی امباپه پیش از آن جنجالی شد، برای پیروزی در دیداری نه‌چندان باکیفیت کافی بود. در این دیدار مثل همیشه کورتوا در دقایق پایانی به نجات تیمش آمد.

سویا بازی را پرانرژی آغاز کرد؛ طبیعی هم بود، چون بیشتر از هر تیم دیگری چیزهایی برای از دست دادن داشت. پیش از شروع بازی هنوز بقایش قطعی نشده بود و سه موقعیت خوب خلق کرد که اوسو نقش اصلی را در آن‌ها داشت. بازیکن آکادمی ابتدا از راه دور شوتی زد که به بیرون رفت و سپس ضربه محکمی روانه دروازه کرد که کورتوا با واکنشی عالی آن را مهار کرد. بین این دو صحنه، موپای هم در موقعیت مناسبی ضربه‌ای آرام زد. اما از همان‌جا تیم اهل سویل فروپاشید و وقتی رئال مالکیت توپ را طولانی‌تر کرد، میزبان شروع به رنج کشیدن کرد.

رئال برای گل زدن نیاز به حملات زیادی نداشت. روی یک ارسال از کناره‌ها، امباپه در نبرد با کارمونا توپ را مهار کرد و وینیسیوس با ضربه داخل پا توپ را کنار تیر دروازه جای داد. آرنج کیلیان به صورت مدافع برخورد کرد؛ مشابه اتفاقی که پیش‌تر در بازی مقابل خیرونا یا ال‌کلاسیکو با بلینگام رخ داده بود، اما داور مطابق نظر کمیته داوران تصمیم گرفت خطایی اعلام نکند. چیزی که برای همه ما خطاست، از نظر داورها هیچ نیست. خب، باشد.

گل اول کاملاً تیم لوئیس گارسیا را از هم پاشید؛ تیمی که برای ساختن بازی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. سه پیروزی پیاپی اخیر ارزش فوق‌العاده‌ای داشتند و بیشتر از آنکه به مسائل فنی مربوط باشند، حاصل حمایت هواداران و غرور بازیکنان بودند. برای رئال کافی بود توپ را خوب مدیریت کند تا بدون دردسر بازی را کنترل کند.

رئال هم در حمله چندان موقعیت زیادی نساخت. وینیسیوس پس از جشن گلش وارد درگیری‌های لفظی زیادی شد؛ بیشتر با سکوها و کیکه سالاس.

اما آن «مهاجم چهارم» مورد نظر آربلوا که خودش پنجشنبه گذشته از آن گلایه کرده بود چه شد؟ امباپه علاوه بر نقش داشتن در گل، ضربه‌ای هم از زاویه بسته زد که پس از دریبل مدافعش، از نزدیک تیرک به بیرون رفت. پاس آن صحنه را تیاگو پیتارش داد؛ بازیکنی خستگی‌ناپذیر که نسبت به بعضی هم‌تیمی‌هایش آرامش بیشتری با توپ داشت. ریه‌ای برای کل خط میانی. نیمه اول با خشم هواداران سویا تمام شد.

بعد از استراحت تغییری در ترکیب‌ها ایجاد نشد. سویا تلاش کرد جلوتر بازی کند و فشار بیاورد، اما تیاگو با نمایش خوبش و تلاش مداوم برای دریافت توپ، برنامه میزبان را خنثی کرد. از آنجا که بازی کاملاً تحت کنترل رئال بود، لوئیس گارسیا سه تعویض همزمان انجام داد که تیمش را تکان داد.

تنها یک دقیقه بعد، اجوکه از سمت راست نفوذ کرد و هویسن تیمش را نجات داد. دقیقه بعد، اوسو از سمت چپ وارد محوطه شد و الکسیس در مقابل دروازه نتوانست توپ را وارد گل کند. بازی از هم گسیخت، هافبک‌ها ناپدید شدند و مسابقه به نبرد ضدحملات تبدیل شد. امباپه یک موقعیت عالی داشت و مثل پلنگ فرار کرد، اما کیکه سالاس در حالی که وینی کنار او بود توپ را از او گرفت. سپس آکور آدامز با کورتوا تک‌به‌تک شد، اما آن‌قدر در ضربه زدن تعلل کرد که به هویسن فرصت رسیدن داد.

سویا با وجود شکست، جلو کشید، هرچند نتایج سایر دیدارها باعث آرامش نسبی روی سکوها شده بود. امباپه هم گل زد، اما کاملاً در آفساید قرار داشت. تعویض‌های آربلوا به خط میانی جان تازه‌ای داد؛ ترنت نقش هافبک را بازی کرد و کاماوینگا به مرکز میدان رفت.

رئال چند ضدحمله را هم از دست داد، اما در دقایق پایانی سویا فشار آورد و کورتوا را مجبور به واکنش کرد تا پیروزی مادریدی‌ها تثبیت شود؛ البته خیلی دیر. در نهایت، سویا بقایش را بدون لبخند جشن گرفت؛ فصلی ضعیف که نیازمند تغییرات اساسی است.

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