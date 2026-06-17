اینتر 1-1 ورونا ؛ قهرمان در خانه متوقف شد

به گزارش ایلنا، نراتزوری که روز چهارشنبه با شکست ۲–۰ لاتزیو فاتح کوپا ایتالیا شده بود، در پایان این مسابقه جام قهرمانی اسکودتو را نیز بالای سر برد تا آماده رژه با اتوبوس روباز در خیابان‌های میلان شود. پیش از شروع بازی نیز مراسم یادبودی برای اواریستو بکالوسی، اسطوره فقید اینتر، برگزار شد.

نیمه اول مسابقه با محک زدن دو تیم دنبال شد؛ یان زومر در همان ابتدا یک موقعیت خطرناک را از کیرون بووی مهار کرد و در سوی دیگر، لورنزو مونتیپو، دروازه‌بان هلاس ورونای سقوط‌کرده، مانع از گلزنی هنریخ مخیتاریان در موقعیت تک‌به‌تک شد.

حملات اینتر سرانجام در ابتدای نیمه دوم به ثمر نشست؛ روی یک ضربه کرنر، اثرگذاری آنژ-یوآن بونی با برخورد به سینه آندریاس ادموندسون، مدافع ورونا، همراه شد تا یک گل‌به‌خودی شکل گرفته و اینتر ۱–۰ پیش بیفتد.

در ادامه، لائوتارو مارتینز شانس خود را برای افزایش آمار گلزنی‌اش در صدر جدول گلزنان امتحان کرد، اما مونتیپو با واکنشی تماشایی مانع شد. ادموندسون نیز یک بار دیگر توپ لائوتارو را از روی خط دروازه بیرون کشید.

این مسابقه با صحنه‌های عاطفی زیادی همراه بود؛ متئو دارمیان پس از ۹ سال حضور در سن‌سیرو در میان تشویق ایستاده هواداران از زمین خارج شد. همچنین انتظار می‌رود بازیکنانی چون استفان دی فرای، فرانچسکو آچربی، داویده فراتزی و رافائل دی جنارو نیز در تابستان از تیم جدا شوند؛ به همین دلیل در اواخر بازی، زومر جای خود را به دی جنارو داد تا او نیز فرصت خداحافظی در زمین را داشته باشد.

در دقایق پایانی، ماتئو موسکونی نوجوان تا آستانه ثبت اولین گل خود برای اینتر پیش رفت و والنتینی نیز ضربه پیتار سوچیچ را از روی خط بازگرداند. در حالی که بازی رو به پایان بود، ورونا در وقت‌های تلف‌شده توسط کیرون بووی که از تله آفساید گریخته بود، به گل تساوی رسید تا بازی با حساب ۱–۱ خاتمه یابد؛ هرچند این تساوی هیچ تأثیری روی جشن باشکوه قهرمانی نراتزوری نداشت.

انتهای پیام/