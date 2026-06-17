منچستریونایتد ۳ - ۲ ناتینگهام فارست ؛ پیروزی با جنجال VAR!

به گزارش ایلنا، پیروزی ۳ بر ۲ منچستریونایتد مقابل ناتینگهام فارست تحت تأثیر شدید گل دوم شیاطین سرخ قرار گرفت؛ تصمیمی از سوی مایکل سالزبری، داور مسابقه، که صرفاً به بدبینی و پارانویای شدید باشگاه مهمان نسبت به داوری‌های لیگ برتر دامن زد.

باشگاه ناتینگهام فارست که پیش از این نیز سابقه اعتراض‌های تند در شبکه اجتماعی X را داشته، از تایید گل ماتئوس کُنیا به شدت خشمگین شد.

در تصاویر آهسته کاملاً مشخص بود که در جریان شکل‌گیری گل، توپ مستقیماً به دست برایان امبومو برخورد کرده و سپس در ریباند توسط کُنیا وارد دروازه شده است. داور پس از سه دقیقه بررسی طولانی در مانیتور کنار زمین، گل را پذیرفت و اعلام کرد هند امبومو «غیرعمدی» بوده است؛ تصمیمی که با اعتراض شدید و شعارهای تند هواداران فارست و تعجب گلی نویل، مفسر مسابقه، همراه شد.

این دیدار از بعد عاطفی نیز اهمیت بالایی داشت، چرا که آخرین حضور کاسمیرو در اولدترافورد پیش از جدایی در تابستان بود. هواداران با اهتزاز بنرهایی به زبان پرتغالی از او قدردانی کردند و بازیکنان تیم نیز در دقیقه ۸۰ هنگام تعویض، او را در آغوش کشیدند.

در جریان بازی، ابتدا لوک شاو ۳۰ ساله با یک شوت نیمه‌والی تماشایی یونایتد را پیش انداخت تا شانس خود را برای دعوت به تیم ملی انگلیس توسط توماس توخل افزایش دهد.

با شروع نیمه دوم، موراتو روی ارسال دقیق الیوت اندرسون بازی را برای فارست مساوی کرد.

درخشش الیوت اندرسون در ترکیب فارست فراتر از یک پاس گل بود؛ این هافبک جوان با حرکات پا به توپ خود بارها خط دفاعی یونایتد را آزار داد و در یک صحنه با عبور تماشایی از کاسمیرو، او را روی زمین فرستاد تا نشان دهد چرا یونایتد برای تابستان به دنبال بازسازی خط هافبک خود است.

با وجود این، شیاطین سرخ در نیمه دوم با تکیه بر سرعت مهره‌های هجومی خود از جمله اماد دیالو و پائولو دیبالا، حملات خطرناکی را روی دروازه ماتز سلس تدارک دیدند که بازی را از حالت کسل‌کننده نیمه اول خارج کرد.

پس از گل جنجالی کُنیا که حساب کار را ۲–۱ کرد، امبومو که موقعیت‌های زیادی را از دست داده بود، سرانجام در دقیقه ۷۵ روی پاس عرضی برونو فرناندز گل سوم را به ثمر رساند.

این پاس گل، بیستمین پاس گل فرناندز در این فصل بود که او را به رکورد تاریخی کوین دی بروینه و تیری آنری رساند.

در اواخر بازی، مورگان گیبز-وایت با ضربه‌ای تماشایی یکی از گل‌های فارست را جبران کرد، اما در نهایت شیاطین سرخ با هدایت مایکل کریک بازی را مدیریت کردند تا با کسب این سه امتیاز، رتبه سوم خود را در جدول لیگ برتر قطعی کنند و فصل خانگی را با بردی شیرین به پایان برسانند.

این پیروزی خانگی ارزشمند، جایگاه سومی منچستریونایتد را تثبیت کرد تا این تیم برای پنجمین بار پس از بازنشستگی سر الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳، فصل را در رتبه‌ای بالاتر از چهارم به پایان برساند.

با قطعی شدن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، مایکل کریک که در آستانه امضای قرارداد دائمی و دو ساله با باشگاه است، حالا با خیالی آسوده می‌تواند پروژه‌ بازسازی ترکیب و جذب مهره‌های جدید را برای فصل آینده کلید بزند.

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