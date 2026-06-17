جنوا 1-2 میلان ؛ برد نفسگیر روسونری

به گزارش ایلنا، این مسابقه به دلیل حساسیت و فشردگی رقابت در بالای جدول برای کسب سهمیه اروپایی، هم‌زمان با سایر دیدارها برگزار شد؛ چرا که روسونری پس از کسب تنها ۷ امتیاز از ۸ بازی گذشته، به رتبه چهارم مشترک با رم سقوط کرده بود و فشار روی تیم بسیار بالا بود.

در این دیدار، میلان بازیکنان کلیدی خود مانند رافائل لیائو، الکسیس سالماکرز و پرویس استوپینیان را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت و کریستین پولیسیچ نیز کاملاً آماده نبود. در سوی دیگر، جنوا که پیش از این بقای خود را در سری آ قطعی کرده بود، بدون استرس اما با چند غایب وارد زمین شد.

نیمه اول با محک زدن دو تیم آغاز شد و میلان برای راه افتادن به زمان نیاز داشت. جدی‌ترین موقعیت در اواخر نیمه اول روی داد که مدافع جنوا مانع از رسدین پاس آدرین رابیو به انکونکو شد. با توجه به نتایج هم‌زمان در نیمه اول، میلان موقتاً از جایگاه‌های سهمیه لیگ قهرمانان خارج شده بود.

با شروع نیمه دوم، اشتباه مدافع جنوا و پاس رو به عقب ضعیف او باعث شد جاستین بیلو، دروازه‌بان میزبان، روی انکونکو مرتکب خطای پنالتی شود. انکونکو با خونسردی توپ را تبدیل به گل کرد تا میلان پیش بیفتد.

پس از گل، پرتاب سکه از سوی تماشاگران به سمت کمک‌داور، بازی را برای دقایقی متوقف کرد. در ادامه، میلان روی پاس کات‌بک پولیسیچ و شوت محکم و زمینی زکری اتکام از لبه محوطه جریمه، به گل دوم رسید.

جنوا در اواخر بازی به خطای پاس رو به عقب آردون جاشاری واکنش نشان داد و پس از اینکه مایک مانیان یک موقعیت عالی را مهار کرد، در نهایت یوهان واسکز توانست از فاصله نزدیک یکی از گل‌ها را جبران کند.

بازی در دقایق پایانی بسیار متشنج دنبال شد، اما میلان توانست برتری ۲–۱ خود را حفظ کرده و سه امتیاز حیاتی را به حساب خود واریز کند.

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