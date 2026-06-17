یوونتوس ۰-۲ فیورنتینا ؛ سهمیه لیگ قهرمانان پَر!

به گزارش ایلنا، یوونتوس روز یکشنبه در چهارچوب دیدارهای هفته سی و هفتم رقابت‌های سری آ ایتالیا در ورزشگاه آلیانز و با حمایت هوادارانش روبروی فیورنتینا به میدان رفت اما پس از ۹۰ دقیقه تلاش موفق نشد برابر این تیم به پیروزی برسد و این بازی حساس و مهم را با نتیجه ۰-۲ به حریفش واگذار کرد تا در آستانه از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرد.

شاگردان لوچان و اسپالتی به سه امتیاز این بازی نیاز مبرم داشتند اما در نیمه اول نتوانستند برتری خاصی را نسبت به حریف در زمین نشان دهند. مالکیت توپ و میدان تقریباً برابر بود اما یووه فرصت‌های خوبی داشت که از آنها استفاده نکرد. با این حال، فیورنتینا از فرصتی که در دقیقه ۳۲ به دست آورد به خوبی بهره برد و اندور توانست حساب کار را ۰-۱ کند.

نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید و یوونتوس در نیمه دوم فشار روی حریف را بیش از پیش افزایش داد و فرصت‌های متعددی برای گلزنی داشت که در دقیقه ۷۲ توسط دوشان ولاهوویچ به ثمر نشست اما کمک داور ویدیویی این گل را مردود اعلام کرد تا هواداران یووه را به شدت ناامید کرده باشد.

در حالی که یوونتوس به گلزنی در این بازی نیاز مبرم داشت و بازیکنان این تیم در تلاش بودند که دروازه حریف را باز کنند، این فیورنتینا بود که در دقیقه ۸۳ توسط ماندراگورا به گل دوم رسید که مانند آب سردی بر پیکر بیانکونری بود و امید آنها برای کسب سه امتیاز این بازی را ناامید کرد.

یوونتوس با قبول این شکست بسیار بد موقع با ۶۸ امتیاز از ۳۷ بازی در جایگاه ششم جدول رده‌بندی سری آ قرار گرفت و شانس‌هایش برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده از دست رفت تا شوک بزرگی به این باشگاه وارد شده باشد.

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