به گزارش ایلنا، ناپولی روز یکشنبه در چارچوب دیدارهای هفته سی و هفتم رقابت‌های سری آ ایتالیا در ورزشگاه خانگی پیزا روبروی این تیم به میدان رفت و موفق شد با ارائه یک بازی برتر با نتیجه ۰-۳ برابر حریفش به پیروزی برسد و سه امتیاز بسیار ارزشمند را از این بازی به خانه ببرد.

شاگردان آنتونیو کونته از همون ابتدای بازی ابتکار عمل را به دست گرفتند و توپ و میدان را در نیمه اول به صورت قابل توجهی در اختیار داشتند و همین باعث شد که خیلی زود فرصت خوبی برای گلزنی روی درخشش راسموس هویلند به دست آورند که پاسی را برای اسکات مک تومینای ارسال کرد و او هم آن را در دقیقه ۲۱ به گل اول تبدیل کرد.

هواداران ناپولی برای دیدن گل دوم تیم محبوب‌شان نیاز به فرصت زیادی نداشتند و تنها شش دقیقه بعد الیف الماس پاسی را برای امیر رحمانی ارسال کرد و او موفق شد گل دوم ناپولی را در این بازی وارد دروازه پیزا کند تا خیال کنته بابت کسب سه امتیاز این دیدار راحت‌تر شود.

پیزا هم در نیمه اول توانست موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه ناپولی ایجاد کند اما نتوانست به درستی از آنها استفاده کند تا ۴۵ دقیقه اول با پیروزی ناپولی به پایان برسد. تیم مهمان در نیمه دوم حتی عملکرد بهتر از نیمه اول داشت و باز هم موقعیت‌هایی را به وجود آورد و در دقیقه دوم وقت‌های تلف شده پاداش این تلاش را گرفت و این بار هویلوند بود که پاس پاسکواله مازوچی را به گل سوم تیمش تبدیل کرد.

ناپولی با کسب سه امتیاز این بازی مجموعه امتیازاتش را به ۷۳ امتیاز از ۳۷ بازی رساند تا جایگاهش را در رده دوم رقابت‌های سری آ ایتالیا مستحکم ‌تر کند و حضورش در لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده را قطعی کند.

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