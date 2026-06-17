رم 2-0 لاتزیو ؛ جالوروسی در لیگ قهرمانان

به گزارش ایلنا، مسابقه‌ای جنجالی که در نهایت با اخراج بازیکنان هر دو تیم به دلیل درگیری همراه شد.

برگزاری این دیدار به دلیل نگرانی‌های امنیتی و هم‌زمانی با فینال مسابقات تنیس اوپن ایتالیا در مجموعه المپیکو، با هرج‌ومرج همراه بود و به یک ساعت غیرمعمول در ظهر منتقل شد.

لاتزیو که پس از شکست در فینال جام حذفی مقابل اینتر به این مسابقه آمده بود، با بحران مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کرد و ناچار شد از آلیسیو فورلانتو، دروازه‌بان سوم خود، برای اولین بار در سری آ استفاده کند. در سوی دیگر، اولتراهای لاتزیو نیز در اعتراض به کلودیو لوتیتو، رئیس باشگاه، بازی را تحریم کرده بودند.

بازی با حملات رم آغاز شد و فورلانتو در اولین واکنش خود مانع از گل‌به‌خودی نونو تاوارس شد. لاتزیو در دقیقه ۲۹ توسط بولای دیا به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید و خطا روی مایل اسویلار مردود اعلام شد.

پس از مصدومیت اوان ندیکا و خروجش از زمین، رم در دقیقه ۳۵ به گل اول رسید؛ جانلوکا مانچینی روی کرنر ارسالی نیکولو پیسیلی با ضربه سر دروازه را باز کرد.

در نیمه دوم، جو بازی به شدت متشنج شد. پس از اینکه فورلانتو ضربه آزاد تماشایی پائولو دیبالا را مهار کرد، رم در کرنر بعدی به گل دوم رسید؛ مانچینی بار دیگر روی ارسال دیبالا با ضربه سر گلزنی کرد تا حساب کار ۲–۰ شود.

افزایش تنش در زمین به یک درگیری فیزیکی شدید میان بازیکنان منجر شد که در پی آن، نیکولو روولا از لاتزیو و وسلی از رم با دریافت کارت قرمز اخراج شدند. در اواخر بازی، آرتم دووبیک پس از چهار ماه دوری از میادین به زمین بازگشت و ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد تا در نهایت رم این نبرد حیثیتی را با پیروزی به پایان برساند.

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