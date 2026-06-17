ژابی آلونسو سرمربی چلسی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به طور رسمی اعلام کرد که ژابی آلونسو، ستاره و سرمربی سابق رئال مادرید، از ابتدای فصل آینده با قراردادی ۴ ساله، سکان هدایت آبی‌های لندن را بر عهده خواهد گرفت.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که آلونسو، فصل رویایی و بی‌شکستی را با بایرلورکوزن در بوندسلیگا تجربه کرد و توانست سلطه ۹ ساله بایرن مونیخ را پایان دهد و جام قهرمانی را به ارمغان بیاورد.

لورکوزن تحت هدایت آلونسو، نمایشی خیره‌کننده از خود به جای گذاشت و بدون شکست، تاریخ‌ساز شد. آلونسو بعد از درخشش روی نیمکت لورکوزن، هدایت رئال مادرید، تیم اسبق خود را برعهده گرفت اما نتوانست فصل را با این تیم به پایان برساند و از جمع کهکشانی‌ها جدا شد.

این بازگشت آلونسو به فوتبال انگلیس آن هم در جایی که آلونسو سابقه بازی در لیورپول را دارد با انتخاب چلسی، این مربی اسپانیایی یک تصمیم عجیب و غافلگیرکننده را گرفت.

این موضوع نویدبخش فصلی هیجان‌انگیز برای چلسی و لیگ برتر انگلیس است. هواداران چلسی امیدوارند تا دوران درخشان آلونسو در لورکوزن، در استمفوردبریج نیز تکرار شود و او بتواند افتخارات زیادی را برای آبی‌های لندن به ارمغان آورد.

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