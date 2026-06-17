خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی 37 بازیکن برای حضور در اردوی نخست تیم امید مشخص شد

اسامی 37 بازیکن برای حضور در اردوی نخست تیم امید مشخص شد
کد خبر : 1786962
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی نخست تیم فوتبال امید با هدایت حسین عبدی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، اسامی 37 بازیکن را برای حضور در نخستین اردوی این تیم جهت آماده‌سازی در مسیر رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص کرد تا نفرات زیر از ساعت 17 فردا دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه با حضور در مرکز ملی فوتبال خود را به کادرفنی و اجرایی تیم امید معرفی کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید به شرح زیر است: آرشا شکوری، ادیب زارعی، آرمین عباسی، محمد علی شکیبا، مرصاد سیفی، فرزین معامله‌گری، علیرضا همایی‌فر، ابوالفضل ذلیخایی، محمدمهدی زارع، عرفان درویش عالی، امین حزباوی، علی حسنی، یاسین جرجانی، حسام نفری، مسعود محبی، نیما اندرز، مهدی مهدوی، سهیل صحرایی، بهرام گودرزی، پوریا لطیفی‌فر، مبین دهقان، ابوالفضل زمانی، عباس حبیبی، علیرضا عنایت‌زاده، قاسم لطیفی، یوسف مزرعه، افشین صادقی، محمدحسین صادقی، اسماعیل قلی‌زاده، مهدی گودرزی، مهدی جعفری، عباس کهریزی، عرفان جمشیدی، محمدجواد حسین‌نژاد، سعید سحرخیزان، پوریا شهرآبادی و ابوالفضل موردی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی