اسامی 37 بازیکن برای حضور در اردوی نخست تیم امید مشخص شد
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی نخست تیم فوتبال امید با هدایت حسین عبدی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، اسامی 37 بازیکن را برای حضور در نخستین اردوی این تیم جهت آمادهسازی در مسیر رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا مشخص کرد تا نفرات زیر از ساعت 17 فردا دوشنبه 28 اردیبهشتماه با حضور در مرکز ملی فوتبال خود را به کادرفنی و اجرایی تیم امید معرفی کنند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید به شرح زیر است: آرشا شکوری، ادیب زارعی، آرمین عباسی، محمد علی شکیبا، مرصاد سیفی، فرزین معاملهگری، علیرضا هماییفر، ابوالفضل ذلیخایی، محمدمهدی زارع، عرفان درویش عالی، امین حزباوی، علی حسنی، یاسین جرجانی، حسام نفری، مسعود محبی، نیما اندرز، مهدی مهدوی، سهیل صحرایی، بهرام گودرزی، پوریا لطیفیفر، مبین دهقان، ابوالفضل زمانی، عباس حبیبی، علیرضا عنایتزاده، قاسم لطیفی، یوسف مزرعه، افشین صادقی، محمدحسین صادقی، اسماعیل قلیزاده، مهدی گودرزی، مهدی جعفری، عباس کهریزی، عرفان جمشیدی، محمدجواد حسیننژاد، سعید سحرخیزان، پوریا شهرآبادی و ابوالفضل موردی.