شکایت جدید علیه استقلال؛ بازیکنی که حتی نامش را کسی نشنیده است
در حالی که پروندههای مختلف شکایت علیه استقلال بسته نشده، حالا نام کارلوس استراندبرگ، مهاجم موزامبیکی-سوئدی تیم چینگدائو هاینیو نیز پیرامون باشگاه استقلال مطرح شده؛ پروندهای که گفته میشود به دلیل ارسال پیشنویس قرارداد از سوی باشگاه، شکایت این بازیکن را در پی داشته است.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال با یک پرونده حقوقی جدید روبهرو شده است؛ پروندهای که این بار به کارلوس استراندبرگ، مهاجم ۳۰ ساله موزامبیکی-سوئدی مربوط میشود.
طبق پیگیریها، استراندبرگ که فصل گذشته در یک تیم چینی حضور داشت، یکی از گزینههای مدنظر استقلال برای تقویت خط حمله بوده و مذاکراتی نیز میان طرفین انجام شده است. پیگیریهای نشان میدهد که در جریان این مذاکرات، پیشنویس قراردادی از طریق ایمیل رسمی باشگاه برای این بازیکن ارسال شده و همین موضوع شکایت بازیکن به فیفا را به همراه داشته است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که پرونده شکایت فابیو کاریله، سرمربی برزیلی، همچنان به طور کامل تعیین تکلیف نشده و منتقدان مدیریت باشگاه معتقدند نحوه مکاتبات و ارسال اسناد رسمی در مذاکرات خارجی، بار دیگر استقلال را وارد حاشیهای حقوقی کرده است.
در همین حال، پیگیریهای نشان میدهد باشگاه استقلال در پرونده مربوط به استراندبرگ دفاعیات خود را به مراجع مربوطه ارائه کرده و مدیران حقوقی باشگاه معتقدند با توجه به مستندات موجود، احتمال زیادی وجود دارد که رأی نهایی به سود استقلال صادر شود.