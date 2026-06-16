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گامبا اوزاکا، فاتح لیگ قهرمانان آسیا 2/طلسم رونالدو در النصر شکسته نشد

گامبا اوزاکا، فاتح لیگ قهرمانان آسیا 2/طلسم رونالدو در النصر شکسته نشد
کد خبر : 1786785
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تیم فوتبال گامبا اوزاکای ژاپن با پیروزی برابر النصر عربستان، فاتح لیگ قهرمانان آسیا 2 شد.

به گزارش ایلنا، در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا 2 به میزبانی عربستان امشب (شنبه) تیم‌های النصر عربستان و گامبا اوزاکای ژاپن برابر هم قرار گرفتند که در پایان، نماینده ژاپن با نتیجه یک بر صفر پیروز شد تا دست کریستیانو رونالدو و یارانش به جام قهرمانی، آن هم در خانه نرسد.

تنها گل این بازی را دنیز هومرت در دقیقه 30 به ثمر رساند.

رونالدوی پرتغالی در کنار چهره‌های سرشناسی همچون اینیگو مارتینز، بنتو، سیماکان، سادیو مانه، ژوآئو فیلیکس و کینزلی کومان، هیچ‌کدام نتوانستند به النصر کمک کنند تا بتواند به قهرمانی در این مسابقات برسد.

رونالدو طی سه سال حضور در النصر و فوتبال آسیا، هنوز نتوانسته به مقام قهرمانی برسد. البته النصر پنج‌شنبه این فرصت را دارد که با برتری مقابل ضمک، به مقام قهرمانی در لیگ عربستان برسد.

النصر در فصل جاری 116 میلیون یورو برای جذب بازیکنان جدید هزینه کرده است.

 

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