منچسترسیتی 1-0 چلسی ؛ سیتیزن ها قهرمان افای کاپ
منچسترسیتی با تکگل استثنایی آنتوان سمنیو موفق شد چلسی را 1-0 شکست داده و قهرمان جام حذفی انگلیس شود.
به گزارش ایلنا، عجب بازیای دیدیم در فینال افای کاپ در ورزشگاه تاریخی ومبلی. قشنگ، قشنگتر و در نهایت شاهکار سمنیو. به لطف یک گل جادویی و خیرهکننده از سوی آنتوان سمنیو ستاره ۲۶ ساله و غنایی منچسترسیتی، شاگردان پپ گواردیولا موفق شدند با شکست یک بر صفر چلسی جام قهرمانی جام حذفی انگلیس را بالای سر ببرند.
گل طلایی مسابقه در دقیقه ۷۲: برناردو سیلوا با یک پاس تماشایی ارلینگ هالند را در سمت راست محوطه جریمه راه انداخت. غول نروژی سرش را بالا آورد، فضا را مثل یک ربات سنجش کرد و توپ را به دهانه دروازه فرستاد؛ جایی که سمنیو در حال چرخش، با یک ضربه پاشنه پای بینقص و مهارناپذیر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد تا یک گل رویایی و تاریخساز برای این پیروزی بزرگ ثبت شود. سمنیو با این ضربه پشتپای استثنایی، توپ را به تور چسباند تا ومبلی غرق در شادی شود.
با این پیروزی، پپ گواردیولای ۵۵ ساله بالاخره به طلسم کوچک خود در فینالها پایان داد. این چهارمین بار پیاپی بود که او همراه با سیتیزنها به فینال جام حذفی میرسید؛ آنها پس از قهرمانی در سال ۲۰۲۳، در دو فینال بعدی شکستهای تلخی را مقابل کریستال پالاس و منچستریونایتد تجربه کرده بودند اما این بار در ومبلی جشن قهرمانی برپا کردند.
شاگردان پپ با این جام، رویای کسب سهگانه داخلی را در سر میپرورانند. آنها پیش از این جام اتحادیه را فتح کردهاند و در لیگ برتر نیز با اختلاف دو امتیاز پشت سر آرسنال صدرنشین در تعقیب قهرمانی هستند.
با این حال، شاگردان پپ برای رسیدن به این جام مجبور شدند تمام توان خود را در زمین بگذارند. این مسابقه که در حضور شاهزاده ویلیام و توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلیس برگزار شد، برای مدت طولانی یک نبرد فیزیکی، درگیرانه و به شدت پایاپای بود.
بازیکنان چلسی سایه به سایه سیتیزنها حرکت میکردند و در نیمه اول تنها اجازه ثبت یک گل مردود به علت آفساید در دقیقه ۲۷ و یک موقعیت جدی برای هالند در دقیقه ۴۴ را به حریف دادند.
در نهایت پپ گواردیولا توانست منچسترسیتی را به هشتمین قهرمانی تاریخ خود در جام حذفی برساند.
البته پیش از سوت پایان نیمه اول، آبیهای لندن به شدت معترض به عدم اعلام پنالتی بودند. ژائو پدرو از سمت راست به درون محوطه جریمه استارت زد اما با یک تنه به تنه محکم از طرف خوسانوف از بازی خارج و نقش بر زمین شد. با این حال دارن انگلند، داور مسابقه دستور به ادامه بازی داد.
با آغاز نیمه دوم نیز چلسی به تلاشهای خود ادامه داد اما در خلق موقعیتهای جدی و زهردار ناکام بود. در نهایت این منچسترسیتیِ خونسرد و بیرحم بود که کار را تمام کرد تا بحران چلسی بیش از پیش وخیم شود. شرایط آبیها حتی با حضور کالوم مکفارلین به عنوان سرمربی موقت که سومین سرمربی آنها در سال ۲۰۲۶ به شمار میرود، رو به بهبود نیست. کسب رتبه نهم در لیگ و ثبت تنها دو پیروزی در ۱۱ بازی رسمی اخیر، گویای وضعیت آشفته آنهاست.
چلسی با این شکست تلخ در ومبلی، آخرین شانس خود برای کسب سهمیه مستقیم لیگ اروپا را هم به باد داد تا دست خالی به استمفوردبریج بازگردد.