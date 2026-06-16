شاگردان عطایی فینالیست والیبال آسیا شدند

به گزارش ایلنا، تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ۱۱:۳۰ امروز (شنبه، ۲۶ اردیبهشت) به مصاف جتکت استینگز آیچی از ژاپن رفت و با پیروزی سه بر صفر ضمن صعود به فینال، سهمیه حضور در جام باشگاه‌های جهان را هم کسب کرد.

ترکیب تیم فولاد: علی حاجی‌پور، امیرحسین توخته، پوریا حسین‌خانزاده، الکساندر نیکولوف، محمد ولی‌زاده، علی رمضانی و مهدی مرندی

ترکیب تیم جتکت: توری دیفالکو، استفان بویر، کنتارو تاکاهاشی، شوتو کاواگوچی، یودای کاواهیگاشی، ریکاردو لوکارلی و کازویوکی تاکاهاشی

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار حریف خود را سه بر صفر از پیش رو برداشتند و به فینال رقابت‌ها صعود کردند.

تیم ژاپنی ستاره‌هایی مانند لوکارلی برزیلی، بویر فرانسوی و دیفالکو آمریکایی را در ترکیب داشت اما نتوانست حریف فولاد سیرجانی شود که برای حضور در این رقابت‌ها نیکولوف ملی‌پوش بلغارستان را جذب کرده است.

با راه‌یابی تیم فولاد سیرجان به فینال، سهمیه جام باشگاه‌های جهان هم برای این تیم به دست آمد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۲

ست دوم: ۲۵ بر ۱۹

ست سوم: ۲۵ بر ۲۰

دیدار فینال این رقابت‌ها فردا (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

شاگردان بهروز عطایی در فولاد سیرجان سابقه کسب برنز جام باشگاه‌های جهان را هم در کارنامه دارند و باز هم سهمیه این مسابقات را به دست آوردند.

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