استادیوم تختی تهران به لیگ فصل بعد هم نمی رسد

به گزارش ایلنا، نامناسب بودن چمن ورزشگاه تختی از ابتدای فصل جاری حاشیه های زیادی را به همراه داشته است؛ با وجود وعده های فراوانی که در خصوص کاشت دوباره چمن ورزشگاه تختی از سوی مسئولان ارائه شده اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در خصوص تختی گفته می شد که چمن ورزشگاه در هفته های آینده کاشته خواهد شد و به فصل بعدی مسابقات خواهد رسید. حالا اما خبر می رسد که کاشت چمن تختی اواخر تابستان انجام خواهد شد.

حبیب ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در این خصوص گفت: «قرار بود تعویض چمن تختی بعد از انجام مناقصه اسفند سال گذشته انجام شود که به دلیل شرایط جنگ این کار به تعویق افتاد. حالا قرار است از هفته آینده استارت کار برای انجام مناقصه برای تعویض چمن زده شود.»

او همچنین درباره زمان آمادگی این ورزشگاه برای برگزاری بازی لیگ برتر بیان کرد: «کاشت چمن در دو فصل انجام می‌شود که اگر کارهای اولیه آن صورت بگیرد، شهریور یا مهر امکان کاشت چمن وجود دارد. اگر کشت چمن ورزشگاه تختی را شهریور شروع کنیم عملا تا ۹ ماه امکان برگزاری هیچ بازی‌ای وجود ندارد بنابراین از سال آینده می‌توانیم میزبان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم.»

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