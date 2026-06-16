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باشگاه ذوب‌ آهن در آستانه واگذاری به بانک رفاه

باشگاه ذوب‌ آهن در آستانه واگذاری به بانک رفاه
کد خبر : 1786469
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اعلام کرد واگذاری این باشگاه به بانک رفاه هنوز شکل عملی نگرفته است.

به گزارش ایلنا، ذوب‌آهن اصفهان یکی از باشگاه های لیگ برتری است که با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط اخباری مبنی بر واگذاری سبزپوشان اصفهانی به بانک رفاه مطرح شده که به نظر می رسد در مرحله مذاکره قرار دارد.

جواد محمدی مدیرعامل ذوب آهن درباره موضوع واگذاری این باشگاه در گفت و گویی اظهار داشت: «باشگاه ذوب‌آهن در همه حال به عنوان زیرمجموعه کارخانه ذوب‌آهن به حساب می‌آید و همه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های باشگاه ما با توجه به تصمیمات و نظرات مدیران کارخانه گرفته می‌شود. موضوع همکاری با بانک رفاه تصمیمی است که از سوی کارخانه گرفته شده که البته هنوز اجرایی نشده و فعلا در حد حرف است. باید ببینیم در نهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود. با توجه به اینکه زیرمجموعه کارخانه هستیم تابع خواهیم بود.»

او در پاسخ به این سوال که همکاری با بانک رفاه در راستای مشکلات مالی کارخانه گرفته شده است، گفت: « خداراشکر به مجموعه بزرگ کارخانه ذوب‌آهن در ایام جنگ خسارت آنچنانی وارد نشد و کارخانه طبق روال گذشته در حال فعالیت است. تصمیم همکاری با بانک رفاه موضوعی بوده که از قبل صحبت آن مطرح بوده است.»

 

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