تکذیب شایعه انصراف سپاهان به سود پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، اگرچه هنوز نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا معرفی نشده‌اند اما به نظر شانس اول معرفی سهمیه، استقلال و تراکتور برای سطح یک و سپاهان برای سطح دو هستند. موضوعی که بر اساس جدول رقابتهای این فصل تا پایان هفته بیست و سوم بوده و پیش از این دبیرکل فدراسیون فوتبال هم آن را به صورت غیررسمی اعلام کرده بود.

با این حال اما آسیب شدید به کارخانه صنعت فولاد و اثر آن به بودجه و هزینه‌کرد باشگاه سپاهان، این شایعه را به وجود آورده بود که احتمالا زردپوشان اصفهانی قصد دارند از رقابتهای آسیایی انصراف داده و جای خود را به تیمی دیگر (پرسپولیس) بدهند که این موضوع به خودی خود تعجب‌برانگیز بود اما در فضای فعلی برای هواداران پرسپولیس قابل باور به نظر می‌رسید.

نکته مهم اینکه در پیش زمینه این شایعه، مسئله وضعیت مالی فولاد مبارکه و کاهش بودجه ورزش این کارخانه هم وجود داشت تا این شایعه بیشتر به خبر نزدیک شود. تا اینکه سرانجام یک واکنش رسمی، امید و رویاهای پرسپولیس و دیگر تیمها را به باد داد؛ جایی که استاندار اصفهان اعلام کرد که سپاهان از هیچ رشته‌ای کناره‌گیری نخواهد کرد و همچنین در عرصه آسیایی حضور خواهد یافت.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در حاشیه دیدار پایانی لیگ برتر هندبال زنان گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده با مهندس نیکفر مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، هیچ تیم ورزشی این باشگاه منحل نخواهد شد.

وی با تبریک قهرمانی تیم هندبال زنان فولاد مبارکه سپاهان با حضور هواداران در لیگ برتر گفت: ان‌شاءالله این تیم به رقابت‌های جام باشگاه آسیا اعزام خواهد شد.

این در حالی است که البته هنوز سازوکار معرفی نمایندگان ایران اعلام نشده است. باشگاه پرسپولیس معتقد است تنها مرجع قابل قبول جدول نیم فصل یا برگزاری یک تورنمنت چند جانبه است و از آن سو استقلال و سپاهان و تراکتور، جدول فعلی لیگ را به عنوان مبنا معرفی کرده و حاضر به حضور در هیچ تورنمنتی نیستند.

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