رئال مادرید ۲-۰ اویدو ؛ برد در شب ناآرام برنابئو

به گزارش ایلنا، رئال مادرید از دیداری عبور کرد که بیشتر از فوتبال، به خاطر فضای اعتراضی اطرافش زیر ذره‌بین بود؛ هرچند در نهایت، اعتراض هواداران بیشتر به بی‌تفاوتی تبدیل شد تا خشم آشکار. می‌گویند بزرگ‌ترین مجازات، بی‌اعتنایی است و برنابئو این بار نسبت به عصبانیت شدید بازی مقابل لوانته فاصله زیادی داشت.

با این حال، هواداران پیام‌های خود را به‌خوبی منتقل کردند. گونزالو، مهاجم جوان آکادمی، به خاطر شور و انگیزه‌اش تشویق شد؛ همان بازیکنی که گل اول بازی را به ثمر رساند. براهیم دیاز هم به خاطر تلاش و انرژی‌اش مورد حمایت قرار گرفت. کارواخال، که حضورش روی نیمکت عجیب به نظر می‌رسید، و جود بلینگام، زننده گل دوم، نیز تشویق شدند. بلینگام حتی بعد از گلش جشن خاصی نگرفت و نشان داد فضای تیم را درک کرده است.

در مقابل، کیلیان امباپه با سوت هواداران روبه‌رو شد؛ نه به خاطر کیفیت فوتبالش، بلکه به دلیل رفتار و چیزی که هواداران آن را بی‌تفاوتی و بی‌تعهدی می‌دانند. وینیسیوس هم بیشتر از همه هو شد. در همین حال، سانتیاگو برنابئو برای سانتی کازورلا از جا بلند شد؛ اسطوره‌ای که احتمالاً یکی از آخرین بازی‌های دوران حرفه‌ای‌اش را انجام می‌دهد و احترام کامل هواداران را به دست آورد.

حتی سکوی هواداران متعصب رئال هم کامل پُر نشده بود و ورزشگاه یکی از کم‌جمعیت‌ترین شب‌های فصلش را تجربه کرد. صدای بلند موسیقی ورزشگاه هم باعث شد سوت‌ها و اعتراض‌ها کمتر شنیده شوند. شاید بخشی از هواداران هم به حرف فلورنتینو پرز گوش داده بودند؛ همان جمله‌ای که گفته بود «بازیکنان مثل فرزندان ما هستند و نباید هو شوند.»

بازی با یک موقعیت خوب برای ماستانتونو آغاز شد، اما در ادامه کاملاً حال‌وهوای یک دیدار دوستانه پیش‌فصل را پیدا کرد. در واقع، بزرگ‌ترین تشویق نیمه اول زمانی بود که تصویر سانتی کازورلا روی اسکوربرد ورزشگاه نمایش داده شد.

اوویدو هم از افت انرژی رئال استفاده کرد و چند بار خطرناک ظاهر شد. یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز بازی زمانی بود که بازیکنان اوویدو اعتقاد داشتند آسنسیو در محوطه جریمه خطا کرده، اما داور پنالتی نگرفت.

بعد از آن، رئال کمی بهتر شد و در نهایت روی اشتباه دفاع اوویدو، براهیم توپ را گرفت و با پاسش گونزالو را صاحب موقعیت کرد تا مهاجم جوان با یک کنترل عالی و ضربه‌ای دقیق گل اول را بزند؛ گلی کاملاً کلاسیک برای یک شماره ۹.

در نیمه دوم، ورود سانتی کازورلا با تشویق ایستاده کل ورزشگاه همراه شد. او بلافاصله با یک پاس عمقی فوق‌العاده کیفیتش را نشان داد. در همان زمان، امباپه برای گرم کردن کنار زمین رفت و این بار هم با سوت شدید هواداران مواجه شد؛ این در حالی بود که شوامنی، بلینگام و کارواخال هنگام ورود به زمین تشویق شدند.

اوویدو در ادامه بهترین فرصت خود برای مساوی کردن بازی را از دست داد؛ جایی که ناچو ویدال در موقعیت تک‌به‌تک نتوانست کورتوا را شکست دهد.

امباپه بعد از ورودش به زمین فعال و باانگیزه ظاهر شد و مدام توپ می‌خواست، اما رابطه او با هواداران همچنان متشنج است. هواداران رئال معمولاً ستاره‌هایی را که رفتار این‌چنینی دارند نمی‌پذیرند و حالا خود امباپه باید این رابطه را ترمیم کند.

در نهایت، جود بلینگام بازی را تمام کرد. روی یک حرکت خوب و پاس امباپه، هافبک انگلیسی از بین سه مدافع عبور کرد و با پای چپ گل دوم را زد. او برخلاف همیشه جشن معروفش را انجام نداد و حتی سرود «Hey Jude» هم در ورزشگاه پخش نشد؛ نشانه‌ای واضح از اینکه در برنابئو این روزها چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد. رئال مادرید حالا فقط تلاش می‌کند این فصل ناامیدکننده را با کمی احترام و حرفه‌ای‌گری به پایان برساند.

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