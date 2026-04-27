به گزارش ایلنا، در دقایق تلف شده نبرد پربرخورد ساراگوسا و هوئسکا، استبان آندرادا پس از هل دادن بازیکن حریف کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد، اما این پایان ماجرا نبود. دروازه‌بان آرژانتینی در حرکتی جنون‌آمیز به سمت خورخه پولیدو، کاپیتان هوئسکا، یورش برد و با مشت به صورت او کوبید.

این حرکت زشت آندرادا جرقه‌ای بود برای یک درگیری دسته‌جمعی و بی‌سابقه؛ آشوبی که باعث شد دنی خیمنز (دروازه‌بان هوئسکا) و دنی تاسنده (بازیکن ساراگوسا) هم با کارت قرمز مستقیم داور جریمه و از زمین بازی اخراج شوند. این دیدار که قرار بود جشن فوتبال آراگون باشد، با برتری یک بر صفر هوئسکا به پایان رسید اما تصویر مشت گره‌کرده آندرادا تمام متن بازی را به حاشیه برد.

عذرخواهی دیرهنگام؛ تمرکزم را از دست دادم

آندرادا ۳۵ ساله که سابقه بازی برای تیم ملی آرژانتین را هم در کارنامه دارد، پس از بازی با ابراز پشیمانی شدید گفت: «حقیقت این است که بابت اتفاقات رخ داده بسیار متاسفم. این تصویر خوبی برای باشگاه و هواداران نبود. در تمام دوران حرفه‌ای‌ام فقط یک بار اخراج شده بودم که آن هم به خاطر خطای هند بود. از خورخه پولیدو عذرخواهی می‌کنم؛ ما همکار هستیم و من در آن لحظه تمرکزم را از دست دادم و آماده پذیرش هر جریمه‌ای هستم.»

واکنش تند باشگاه ساراگوسا؛ خط قرمزهایی که رد شد

باشگاه ساراگوسا نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این رفتار را به شدت محکوم کرد: «ما شاهد صحنه‌هایی بودیم که شایسته این ورزش نیست و هرگز نباید رخ می‌داد. این اتفاقات نماینده ارزش‌های ساراگوسا یا هواداران ما نیست. ما الگو هستیم، به خصوص برای کودکانی که آرزو دارند روزی جای این بازیکنان باشند.» همچنین دیوید ناوارو، سرمربی ساراگوسا، ضمن عذرخواهی تاکید کرد که خط قرمزهایی وجود دارد که هیچ‌کس حق عبور از آن‌ها را ندارد.

خشم مربیان از یک فاجعه اخلاقی

خوزه لوئیس، سرمربی هوئسکا نیز در پایان بازی گفت: «توضیح این اتفاق سخت است؛ فکر می‌کنم یک فقدان کنترل مطلق بود. اگرچه حساسیت بازی و جنگ بقا را درک می‌کنم، اما این رفتارها غیرقابل توجیه است. این صحنه‌ها زشت است و من دوست داشتم مردم درباره فوتبال حرف بزنند، نه این درگیری‌ها.» حالا با وجود پیروزی هوئسکا، هر دو تیم همچنان در منطقه سقوط قرار دارند و ۵ فینال سرنوشت‌ساز دیگر تا پایان فصل پیش رو خواهند داشت.

