اضافه شدن نام امباپه به لیست مصدومان قبل از جام جهانی

مصدومیت ستاره فرانسوی جدی‌تر از حد تصور است و او احتمالاً تا پایان فصل و حتی پیش از شروع جام جهانی، خانه‌نشین خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام برنامه تلویزیونی پرمخاطب «ال‌چرینگیتو»، فصل برای کیلیان امباپه به پایان رسیده است و این بازیکن در بازی‌های باقی‌مانده رئال مادرید نمی‌تواند به میدان برود. اگرچه باشگاه رئال مادرید هنوز این خبر را به صورت رسمی تایید نکرده، اما قرار است نتیجه نهایی آزمایش MRI این ستاره امروز اعلام شود تا ابهامات برطرف گردد.

بحران مصدومیت در اردوی مادرید؛ کابوس پیش از جام جهانی

در صورت تایید نهایی این خبر، امباپه سومین بازیکن کلیدی رئال مادرید خواهد بود که ادامه فصل را به دلیل مصدومیت از دست می‌دهد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که موج مصدومیت ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، به یک بحران جدی تبدیل شده است. پیش از امباپه، نام‌های بزرگی چون آردا گولر، محمد صلاح، آلیسون بکر، ادر میلیتائو و لوکا مودریچ نیز با مصدومیت‌های مشابهی روبرو شده بودند که حالا نام فوق‌ستاره فرانسوی هم به این لیست سیاه اضافه شده است تا دست آربلوا بیش از پیش در میانه میدان و خط حمله خالی بماند.

اخبار مرتبط
