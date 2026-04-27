به گزارش ایلنا، مارسلینو گارسیا تورال پس از پیروزی مقابل سلتاویگو، از شفاف‌سازی درباره آینده‌اش خودداری کرد، اما اطمینان داد که به‌زودی با باشگاه پای میز مذاکره می‌نشیند تا تکلیف ادامه همکاری‌اش با زردپوشان مشخص شود.

سرمربی ویارئال در واکنش به عملکرد خود، ترجیح داد تمام اعتبار موفقیت‌ها را به بازیکنانش بدهد: «برای من غیرممکن است که به خودم نمره بدهم. کار مربی همیشه ثابت است و ما به بازیکنان بستگی داریم. من به آن‌ها نمره عالی، تقریباً با درجه افتخار می‌دهم. بازی در لیگ قهرمانان و جمع‌آوری امتیازات به شکلی که ما انجام دادیم، کار دشواری است. ما کمپین خوبی در لیگ قهرمانان نداشتیم و مجبور بودیم از چندین شکست ریکاوری کنیم.»

تمجید ویژه از ستاره حریف؛ بورخا اعجوبه است

مارسلینو همچنین در بخشی از صحبت‌هایش به تمجید از بورخا ایگلسیاس پرداخت و او را یک فوتبالیست تاثیرگذار نامید: «بورخا یک فوتبالیست خیره‌کننده است. او تأثیر زیادی روی بازی دارد و با حرکاتش فضاها را برای هم‌تیمی‌هایش باز می‌کند. سوابق او گویای همه چیز است. به یاد دارم سال‌ها پیش بازی او را در زمین لئالتاد دیدم و همان‌جا گفتم چه فوتبالیست بزرگی است.»

تمدید قرارداد؛ توافق در بن‌بست یا در آستانه امضا؟

بخش اصلی صحبت‌های مارسلینو به موضوع داغ تمدید قراردادش اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه کسب رتبه چهارم با اختلاف ۱۵ امتیازی نسبت به تیم پنجم، این فصل را تاریخی کرده است، گفت: «فکر می‌کنم تصمیم نهایی به‌زودی گرفته خواهد شد. ما با هم ملاقات خواهیم کرد و با باشگاه به یک توافق دوجانبه می‌رسیم. تمام کردن فصل با ۱۵ امتیاز اختلاف نسبت به رده پنجم، این فصل را تاریخی می‌کند. نمی‌دانم چند وقت یک بار تیمی غیر از سه غول بزرگ لیگ، می‌تواند با چنین اختلافی نسبت به تیم پنجم فصل را تمام کند. درباره آینده‌ام خواهیم دید، به‌زودی مشخص می‌شود. ما به هم گفته بودیم که در پایان فصل تصمیم می‌گیریم، اما خوشبختانه اگر سهمیه لیگ قهرمانان را قطعی کنیم، این تصمیم می‌تواند زودتر گرفته شود. ما آنچه را که برای همه طرف‌های درگیر بهتر است، انتخاب خواهیم کرد.»

