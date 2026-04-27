مصدومیت یامال کورس آقای گلی لالیگا را داغ کرد
با خانهنشینی اجباری ستاره ۱۶ گله بارسا، حالا فران تورس و میکل اویارزابال با ۱۴ گل، بورخا ایگلسیاس با ۱۲ گل و تونی مارتینز با ۱۱ گل، آمادهاند تا در غیاب لامین، عنوان بهترین گلزن اسپانیایی لالیگا را از آن خود خود کنند.
به گزارش ایلنا، مصدومیت ستاره بارسلونا که او را تا شروع جام جهانی از میادین دور نگه میدارد، مسیر را برای چهار مهاجمی هموار کرده که در تمام فصل خوش درخشیدند و اکنون در بهترین روزهای گلزنی خود به سر میبرند. لامین یامال با ۱۶ گل صدرنشین بود، اما حالا پادشاهی او توسط تعقیبکنندگانی جدی تهدید میشود.
اصلیترین مدعیان برای به زیر کشیدن یامال، فران تورس و میکل اویارزابال هستند. این دو مهاجم که تنها «شماره ۹»های قطعی لیست دلافوئنته برای جام جهانی محسوب میشوند، هر دو با ۱۴ گل زده، تنها ۲ قدم با لامین فاصله دارند. فران تورس که شروع درخشانش را پس از یک دوره افت دوباره بازیافته، آمار خیرهکنندهای دارد؛ تمام ۱۴ گل او در جریان بازی و بدون ضربه پنالتی به ثمر رسیده است. در مقابل، اویارزابال باسکی نیز ۱۴ گله است، با این تفاوت که ۶ گل او از روی نقطه پنالتی وارد دروازه رقبا شده است.
بورس داغِ مهاجمان در دسته دوم؛ رویاپردازی در آلاوز و ویگو
در سطح بعدی، بورخا ایگلسیاس و تونی مارتینز حضور دارند. ستاره سلتاویگو با ۱۲ گل (۴ پنالتی) همچنان به نیمنگاه دلافوئنته امیدوار است. اما شگفتیساز بزرگ، تونی مارتینز مهاجم آلاوز است که با ۱۱ گل زده (بدون پنالتی)، فراتر از انتظار ظاهر شده است. او با گلهای حیاتیاش نه تنها آلاوز را به بقا امیدوار نگه داشته، بلکه با چنگ و دندان برای رسیدن به لیست نهایی تیم ملی میجنگد
یک تیر و دو نشان؛ زارا، بلیط طلایی سفر به جام جهانی
واقعیت این است که خانهتکانی اجباری یامال، راه را برای یک نبرد تنبهتن میان بهترین مهاجمان اسپانیایی لیگ باز کرده است. این جنگ دو جایزه بزرگ دارد: اولی تصاحب عنوان «زارا» و دومی، تثبیت جایگاه در لیست مسافران جام جهانی. باید دید در این ۵ هفته پایانی، کدام مهاجم میتواند با درخشش خود، هم جایزه انفرادی را به خانه ببرد و هم با یک تماس لحظه آخری، بزرگترین شادی زندگی حرفهایاش را تجربه کند.