پیشنهاد جدید به فیفا: افزایش پاداش تیمها در جام جهانی ۲۰۲۶
در حالیکه شمارش معکوس برای بزرگترین تورنمنت تاریخ فوتبال آغاز شده، فیفا با پیشنهادی وسوسهانگیز به دنبال رکوردشکنی دوباره در پرداخت پاداشهاست.
به گزارش ایلنا، فیفا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به دنبال افزایش دوباره پاداش این رقابتهاست؛ تصمیمی که میتواند سهم مالی ۴۸ تیم حاضر را بیش از پیش بالا ببرد. این پیشنهاد باید در نشست شورای فیفا که سهشنبه قبل از برگزاری کنگره این نهاد برگزار میشود، به تصویب برسد.
پیشتر در دسامبر فیفا اعلام کرده بود جوایز جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به دوره قبلی ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و به ۶۵۵ میلیون دلار میرسد. با این حال، رویترز اعلام کرد پاداشهای در نظر گرفتهشده باز هم افزایش خواهد یافت. براساس اعلام قبلی فیفا، قهرمان این رقابتها ۵۰ میلیون دلار و نایبقهرمان ۳۳ میلیون دلار دریافت خواهند کرد و ۱۶ تیمی که از مرحله گروهی حذف میشوند نیز هر کدام ۹ میلیون دلار پاداش میگیرند علاوه بر این، هر تیم راهیافته به مرحله نهایی ۱.۵ میلیون دلار برای پوشش هزینههای آمادهسازی دریافت خواهد کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز شروع نشده اما اعداد و ارقام تا اینجا حرف اول را در این جام میزنند؛ از قیمتهای نجومی بلیت قطار و تماشای بازیها تا افزایش پاداش دلاری به تیمها در کنار افزایش تعداد میزبانان تورنمنت و افزایش تیمهای حاضر.