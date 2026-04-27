بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا

شگفتی‌سازی واترپلوی ایران با کامبک مقابل قزاقستان

ملی‌پوشان واترپلوی ساحلی ایران در نبردی تمام‌عیار و دراماتیک، قزاقستان مدعی را در ضربات پنالتی زمین‌گیر کردند تا بوی مدال خوش‌رنگ بازی‌های آسیایی سانیا به مشام برسد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در سومین گام از رقابت‌های آسیایی سانیا، دست به کار بزرگی زد و مقابل قزاقستان، قهرمان بلامنازع قاره کهن، به یک پیروزی ارزشمند و حیثیتی دست یافت. شاگردان کادر فنی ایران در حالی به این موفقیت رسیدند که بازی با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود، اما در نهایت این اراده پولادین ایرانی بود که بر تجربه حریف چیره شد.

ملی‌پوشان ایران شروع سختی داشتند و در نیمه نخست ۲ بر ۱ و در نیمه دوم ۵ بر ۴ نتیجه را واگذار کردند تا اوضاع کمی نگران‌کننده به نظر برسد. اما با شروع نیمه سوم، ورق برگشت و یوزهای ایرانی با یک بازگشت دیدنی، نیمه سوم را ۳ بر ۲ و نیمه چهارم را ۲ بر ۱ به سود خود به پایان بردند تا با تساوی در مجموع، کار به ضیافت حساس پنالتی‌ها کشیده شود.

در اوج استرس و هیجان، این ملی‌پوشان غیور ایران بودند که با تمرکزی مثال‌زدنی در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ حریف قدرتمند خود را مغلوب کردند. این پیروزی شیرین نه تنها انتقام شکست‌های قبلی را از قزاق‌ها گرفت، بلکه مسیر ایران را برای ایستادن روی سکوی افتخار و کسب مدال در این دوره از بازی‌ها هموارتر از همیشه کرد. حالا واترپلوی ایران با این نمایش درخشان، خط و نشانی جدی برای تمام رقبای آسیایی کشید.

