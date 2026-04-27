به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در سومین گام از رقابت‌های آسیایی سانیا، دست به کار بزرگی زد و مقابل قزاقستان، قهرمان بلامنازع قاره کهن، به یک پیروزی ارزشمند و حیثیتی دست یافت. شاگردان کادر فنی ایران در حالی به این موفقیت رسیدند که بازی با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود، اما در نهایت این اراده پولادین ایرانی بود که بر تجربه حریف چیره شد.

ملی‌پوشان ایران شروع سختی داشتند و در نیمه نخست ۲ بر ۱ و در نیمه دوم ۵ بر ۴ نتیجه را واگذار کردند تا اوضاع کمی نگران‌کننده به نظر برسد. اما با شروع نیمه سوم، ورق برگشت و یوزهای ایرانی با یک بازگشت دیدنی، نیمه سوم را ۳ بر ۲ و نیمه چهارم را ۲ بر ۱ به سود خود به پایان بردند تا با تساوی در مجموع، کار به ضیافت حساس پنالتی‌ها کشیده شود.

در اوج استرس و هیجان، این ملی‌پوشان غیور ایران بودند که با تمرکزی مثال‌زدنی در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ حریف قدرتمند خود را مغلوب کردند. این پیروزی شیرین نه تنها انتقام شکست‌های قبلی را از قزاق‌ها گرفت، بلکه مسیر ایران را برای ایستادن روی سکوی افتخار و کسب مدال در این دوره از بازی‌ها هموارتر از همیشه کرد. حالا واترپلوی ایران با این نمایش درخشان، خط و نشانی جدی برای تمام رقبای آسیایی کشید.

