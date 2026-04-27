تیغ تیز اینئوس روی رگ ستارههای اولدترافورد
خانهتکانی میلیون دلاری برای طلوع دوباره یونایتد
مدیران جدید منچستریونایتد برای پایان دادن به دوران تیره و تار این باشگاه، آمادهاند تا در یک اقدام انقلابی، روی نام ۱۳ بازیکن بزرگ خط قرمز بکشند.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد با تابستانی سرنوشتساز روبروست که در آن، نه تنها خریدها، بلکه فروش بازیکنان برای بازسازی اسکواد و تراز کردن حسابهای مالی حیاتی خواهد بود. طبق گزارش «منچستر ایونینگ نیوز»، یک خانهتکانی اساسی در راه است و خروج بازیکنانی که هزینههای گزافی روی دست باشگاه گذاشتهاند، قطعی به نظر میرسد.
بحران رشفورد و خروج بیسر و صدای کاسمیرو
یکی از جنجالیترین پروندهها متعلق به مارکوس رشفورد است. بارسلونا گزینه خریدی حدود ۲۶ میلیون پوند (۳۰ میلیون یورو) در اختیار دارد که یونایتد آن را نسبت به سطح فعلی او بسیار پایین میداند. با این حال، ستاره انگلیسی ساز جدایی کوک کرده و خواهان ماندن در نیوکمپ است. از سوی دیگر، دوران کاسمیرو در اولدترافورد به بنبست رسیده است؛ ستارهای که با ۶۰ میلیون پوند آمد، حالا بدون اینکه سودی نصیب باشگاه کند، خروجش نماد آغاز عصری جدید خواهد بود.
حراج مهاجمان گرانقیمت؛ از هویلوند تا سانچو
در خط حمله، راسموس هویلوند که با احتساب پاداشها تا ۷۲ میلیون پوند هزینه داشت، در یک قدمی پیوستن به ناپولی با مبلغی حدود ۵۰ میلیون یورو است؛ رقمی که نشان میدهد یونایتد حتی نیمی از سرمایهگذاری خود را هم پس نخواهد گرفت. وضعیت جیدون سانچو از این هم فاجعهبارتر است؛ بازیکنی که با ۷۳ میلیون پوند جذب شد، پس از عملکردی ناامیدکننده، به احتمال فراوان به صورت رایگان جدا میشود.
هیچکس در امان نیست؛ از اونانا تا پدیدههای آکادمی
تیغ تیز اصلاحات به سایر پستها هم رسیده است. تایرل مالاسیا به دلیل مصدومیتهای پیاپی در لیست خروج است و باشگاه تلاش میکند بخشی از مبلغ ۴۷ میلیون پوندی که برای آندره اونانا پرداخت کرده بود را زنده کند. حتی خریدهای جدیدی مثل زیرکزی و مانوئل اوگارته هم جایگاه تضمین شدهای ندارند و عملکردشان مدیران باشگاه را قانع نکرده است. در کنار آنها، بازیکنانی نظیر بایریندیر و پدیدههای آکادمی مثل توبی کولیر و دان گور هم برای بازی بیشتر، به دنبال خروج هستند.
رستاخیزی که هرگز فرانمیرسد
واقعیت تلخ برای شیاطین سرخ این است که آنها در ۱۰ سال اخیر تنها ۶ جام رسمی کسب کردهاند؛ آماری ناامیدکننده برای تیمی که قرن ۲۱ را مقتدرانه آغاز کرده بود. عدم قهرمانی در لیگ برتر از سال ۲۰۱۳ و تغییرات پیاپی روی نیمکت (۹ سرمربی از سال ۲۰۱۶ تاکنون شامل فنخال، مورینیو، سولشر، تنهاخ، نیستلروی و آموریم) نشان از بیثباتی مطلق در تئاتر رویاها دارد. حالا باید دید این خانهتکانی بزرگ، طلسم ناکامیهای یونایتد را خواهد شکست یا خیر.