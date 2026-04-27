فرزانه فصیحی از تیم ملی کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه فصیحی دونده المپیکی کشورمان در حال حاضر روزهای درخشانی را پشت سر می‌گذارد اما با محرومیت‌های علنی و غیرعلنی رو به رو است.

او که زمستان فوق‌العا‌ده‌‌ای را در اروپا پشت سر گذاشته بود تبدیل به تنها نماینده ایران در رقابت‌های قهرمانی داخل سالن جهان شده بود اما در اتفاقی باورنکردنی فدراسیون ایران اجازه حضور به وی در رقابت‌ها را نداد.

حالا پس از گذشت مدت‌ها فصیحی به اردوی تیم ملی نیز دعوت نشد و از اعزام به دیگر رقابت‌های بین‌المللی محروم شده است.

در سالی که بازی‌های آسیایی ناگویا پیش رو است و یکی از سال‌های ورزشی کشورمان به حساب می‌آید باید دید یکی از مهمترین شانس‌های کسب مدال در این رقابت‌ها همچنان کنار گذاشته می‌شود ؟

