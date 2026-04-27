قهرمانی تیم کبدی ساحلی ایران در سانیا ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم ملی کبدی ساحلی ایران با پیروزی قاطع ۴۴ بر ۳۱ مقابل هند، قهرمان بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا شد و دومین مدال طلای کاروان ایران را به ارمغان آورد.

ملی‌پوشان ایران در فینال با اجرای بازی‌ای منسجم، حساب‌شده و جنگنده، تیم قدرتمند هند را که پیش از مسابقه شانس نخست قهرمانی بود، غافلگیر کردند. این برد ارزشمند، نشان‌دهنده آمادگی بالای بدنی و هماهنگی مثال‌زدنی بازیکنان ایران بود؛ تیمی که از ابتدا تا پایان رقابت‌ها عملکردی کم‌نقص داشت و با ایستادن بر سکوی نخست، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر کبدی آسیا دوباره تثبیت کرد.

این مدال طلا، دومین طلای کاروان ایران پس از موفقیت نماینده کشورمان در پرتاب وزنه است و امید به مدال‌آوری در رشته‌هایی مانند واترپلو، هندبال و والیبال را نیز افزایش داده است.

