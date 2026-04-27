پیروزی ایران برابر قزاقستان در واترپلوی ساحلی

به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، در یک مسابقه نزدیک و پرفشار، قزاقستان را در ضربات پنالتی شکست داد .

در این دیدار، ایران نیمه‌های اول و دوم را به ترتیب با نتایج ۱‌–۲ و ۴‌–۵ واگذار کرد، اما در نیمه‌های سوم و چهارم با نتایج ۳‌–۲ و ۲‌–۱ به بازی بازگشت. در نهایت، کار به ضربات پنالتی کشید و ملی‌پوشان ایران با پیروزی ۳‌–۲ بر حریف، این مسابقه حساس را از آن خود کردند.

