بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶
پیروزی ایران برابر قزاقستان در واترپلوی ساحلی
تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران با یک بازگشت دیدنی، قزاقستان را در ضربات پنالتی شکست داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در سومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، در یک مسابقه نزدیک و پرفشار، قزاقستان را در ضربات پنالتی شکست داد .
در این دیدار، ایران نیمههای اول و دوم را به ترتیب با نتایج ۱–۲ و ۴–۵ واگذار کرد، اما در نیمههای سوم و چهارم با نتایج ۳–۲ و ۲–۱ به بازی بازگشت. در نهایت، کار به ضربات پنالتی کشید و ملیپوشان ایران با پیروزی ۳–۲ بر حریف، این مسابقه حساس را از آن خود کردند.