کاپیتان سابق رئال در القادسیه ماندنی شد

به گزارش ایلنا، «لذت بردن از یک سال دیگر در این مسیر»؛ این جمله‌ای است که ناچو فرناندز برای توصیف تمدید قراردادش با باشگاه القادسیه به کار برده است. مدافع میانی اسپانیایی که تابستان گذشته پس از پایان دوران افسانه‌ای خود در رئال مادرید به لیگ عربستان آمد، حالا فصل جدیدی از ماجراجویی خود را رقم می‌زند. داستان ناچو، الگوی بارز انطباق سریع با محیط جدید و فروتنی ستاره‌ای است که با وجود کوله‌باری از افتخار، فصل جدید زندگی‌اش را مثل یک بازیکن تازه‌کار از صفر شروع کرد.

پادشاه محبوب؛ از حمایت کهکشانی‌ها تا پیام معنادار میچل

انتشار خبر ماندگاری ناچو در مستطیل سبز تا سال ۲۰۲۷، موجی از پیام‌های محبت‌آمیز را از سوی هم‌تیمی‌های سابقش در رئال مادرید به راه انداخت. ستاره‌هایی نظیر وینیسیوس، لوکاس وازکز، خسه و حتی برادرش الکس، با انتشار پست‌هایی در فضای مجازی به این خبر واکنش نشان دادند. اما در میان تمام پیام‌ها، واکنش «میچل گونزالس»، اسطوره رئال و سرمربی سابق او در القادسیه، از همه خاص‌تر بود: «ممنونم که هر روز تایید می‌کنی توصیه برای خرید تو، ارزشش را داشت. تو به عنوان یک انسان و یک حرفه‌ای، نمونه بارز هستی و به همراه همسرت، هر جا که می‌روید انرژی مثبت به همراه دارید. بهترین‌ها را برای هر دوی شما آرزو می‌کنم.»

فرماندهی در عصر برندان راجرز؛ تعقیب غول‌های عربستان

ناچو فرناندز که در این فصل بازوبند کاپیتانی القادسیه را بر بازو داشته، در ۳۳ مسابقه به میدان رفته است تا نشان دهد همچنان از نظر فیزیکی در سطح اول قرار دارد. زیر نظر برندان راجرز، القادسیه اکنون در رتبه چهارم جدول لیگ عربستان قرار گرفته و سایه به سایه غول‌هایی نظیر الاهلی، الهلال و النصر حرکت می‌کند. ثبات ناچو در خط دفاعی، کلید اصلی موفقیت تیمی است که حالا با تمدید قرارداد کاپیتانش، با اطمینان بیشتری به سوی رویاهای بزرگتر در آسیا گام برمی‌دارد.

