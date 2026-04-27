مکلی قاضی نبرد رفت اتلتیکو - آرسنال شد

به گزارش ایلنا، دنی مکلی، داور ۴۳ ساله هلندی، به عنوان قاضی میدان برای دیدار حساس روز چهارشنبه میان اتلتیکو مادرید و آرسنال در ورزشگاه متروپولیتانو انتخاب شد. این داور که در دنیای واقعی شغل پلیس محلی را بر عهده دارد، بار دیگر با اتلتیکو مادرید روبرو خواهد شد؛ باشگاهی اسپانیایی که مکلی بیشترین قضاوت را برای آن‌ها در رقابت‌های اروپایی انجام داده است. آمار او برای شاگردان دیگو سیمئونه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود: ۷ بازی، سه پیروزی، سه تساوی و تنها یک شکست.

از اولین سوت تا معجزه آنفیلد؛ مکلی، داور محبوب مادریدی‌ها

نخستین تجربه‌ قضاوت مکلی برای اتلتیکو به فصل ۲۰۱۱-۱۲ در مرحله مقدماتی لیگ اروپا بازمی‌گردد که با برتری ۲-۱ مقابل استرومسگودست همراه بود. اما بدون شک، به‌یادماندنی‌ترین پیروزی تحت نظارت این داور هلندی، در سال ۲۰۲۰ و در ورزشگاه آنفیلد رقم خورد. درست پیش از قرنطینه سراسری کرونا، اتلتیکو موفق شد در یک شب دراماتیک با بریس یورنته و گل پیروزی‌بخش موراتا در وقت‌های اضافه، لیورپول را ۲-۳ شکست دهد.

تنها لکه سیاه در کارنامه و خاطره خوش پراگ

تنها شکست اتلتیکو با قضاوت این داور هلندی، باز هم مقابل قرمزهای آنفیلد رقم خورد؛ جایی که آن‌ها دو فصل بعد در خاک انگلیس و در مرحله گروهی با دو گل مغلوب شدند. با این حال، آخرین ملاقات مادریدی‌ها با مکلی به فصل ۲۵-۲۰۲۴ بازمی‌گردد که اتلتیکو موفق شد در شهر پراگ، با نتیجه پرگل و قاطع ۶-۰ اسپارتا را در هم بکوبد. حالا سیمئونه امیدوار است با حضور این داور هلندی که برای تیمش خوش‌قدم بوده، گام محکمی برای عبور از سد توپچی‌های لندن و رسیدن به فینال بردارد.

