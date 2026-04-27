بازگشت به بارسا منتفی شد، آنسو فاتی ماندنی است

به گزارش ایلنا، آینده آنسو فاتی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما بازگشت او به بارسلونا هر روز غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسد. این بازیکن همه‌کاره که به صورت قرضی در موناکو توپ می‌زند، فرم ایده‌آل خود را در این تیم بازیافته و حالا پدرش از تمایل قلبی این بازیکن برای ماندن در «شاهزاده‌نشین» پرده برداشته است.

آنسو فاتی تابستان گذشته و پس از آنکه مشخص شد در نقشه‌های هانسی فلیک جایی ندارد، راهی موناکو شد. توافق طرفین شامل یک بند خرید غیراججباری ۱۱ میلیون یورویی است. اگرچه او پیش از جدایی، قراردادش را با بارسا تمدید کرد، اما اکنون میل شدیدی به ادامه حضور در لیگ یک فرانسه دارد. بوری فاتی، پدر این بازیکن، در گفت‌وگو با وب‌سایت «winwin» درباره وضعیت پسرش گفت:

«ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی برای آینده او خواهد افتاد، چون او تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد و این یک واقعیت است. ما دقیقاً نمی‌دانیم، اما می‌خواهیم او در موناکو بماند چون آنجا خوشحال است.»

احیای پسر محبوب لاماسیا زیر نظر پوکونیولی

فاتی تحت هدایت پوکونیولی، ۲۷ بار در لیگ فرانسه، جام حذفی و لیگ قهرمانان به میدان رفته و آمار درخشان ۱۰ گل و یک پاس گل را ثبت کرده است. او بار دیگر احساس می‌کند که یک مهره کلیدی در ترکیب تیمش است. پدر این محصول آکادمی بارسلونا اعتراف کرد که آن‌ها هنوز تماسی با سرمربی آلمانی بارسا نداشته‌اند تا درباره وضعیت این مهاجم که در فصول اخیر فرصت بازی چندانی نداشته، گفت‌وگو کنند. فاتی که فصل ۲۴-۲۰۲۳ را هم به صورت قرضی در برایتون گذرانده بود، حالا در دوراهی سختی قرار دارد. بوری فاتی در این باره اضافه کرد:

«این موضوع به فلیک بستگی دارد، اما آن‌ها هنوز با هم صحبت نکرده‌اند.»

آنسو فاتی که ۱۲۳ بازی برای بارسلونا انجام داده و ۲۹ گل به ثمر رسانده، پس از مصدومیت‌های پیاپی که سد راه موفقیت‌های اولیه او شد، به تدریج جایگاهش را در ترکیب اصلی از دست داد.

چشم‌انتظار لیست دلافوئنته؛ فاتی به جام جهانی می‌رود؟

فرم خوب فعلی باعث شده تا فاتی به دعوت شدن از سوی لوئیس دلافوئنته برای جام جهانی ۲۰۲۶ امیدوار باشد. پدر او در این رابطه گفت:

«این همان چیزی است که به آن امید داریم. از نظر آماری، اگر او در این سه بازی پایانی موناکو به بازی ادامه دهد، انتظار داریم این اتفاق بیفتد. وقتی او دوباره به تیم ملی اسپانیا دعوت شود، تمام توانش را به کار می‌گیرد، چون به عنوان یک مهاجم، آمار گلزنی بالایی دارد. اما در نهایت باید منتظر بمانیم و ببینیم چه می‌شود.»

انتهای پیام/