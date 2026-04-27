ادای احترام استقلالی‌ها به شهدای میناب و دختران لامرد

هواداران و مدیران باشگاه استقلال با روشن کردن شمع، یاد جان‌باختگان حوادث میناب و لامرد را در مراسمی احساسی گرامی داشتند.

به گزارش ایلنا،  مراسمی به‌منظور بزرگداشت شهدای میناب و دختران فداکار لامرد شب گذشته با حضور جمعی از هواداران و مسئولان باشگاه استقلال برگزار شد. علی تاجرنیا، مدیرعامل باشگاه، به‌همراه تعدادی از مدیران در جمع هواداران حاضر شد تا یاد این عزیزان را زنده نگه دارد.

در این مراسم، حاضران با روشن کردن شمع‌ها نمادی از «نوری در شب» خلق کردند؛ اقدامی که به گفته برگزارکنندگان بیانگر همدلی و تاکید بر این پیام بود که یاد جان‌باختگان هرگز از خاطر جامعه ورزشی پاک نخواهد شد.

فضای مراسم احساسی و آرام بود و با استقبال گسترده هواداران همراه شد؛ هوادارانی که نشان دادند در کنار حمایت از تیم محبوبشان، در غم‌های جامعه نیز همدل و همراه هستند.

 

