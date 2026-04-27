ترکیب احتمالی منچستریونایتد و برنتفورد
منچستر یونایتدِ متحولشده با فرم درخشان و آمار خانگی برتر مقابل برنتفوردی قرار میگیرد که پنج بازی پیاپی مساوی کرده است.
به گزارش ایلنا، شاگردان مایکل کریک در حالی به مصاف تیم نهم جدول میروند که در بهترین فرم ممکن قرار دارند؛ یونایتد از زمان حضور کریک جان گرفت و در 12 بازی اخیر 8 برد به دست آورد. آنها در آخرین دیدار خود نیز در استمفوردبریج با گل ماتئوس کنیا چلسی را شکست دادند.
در سوی دیگر، تیم کیت اندروز روزهای عجیبی را تجربه میکند: برنتفورد پنج تساوی متوالی در لیگ برتر داشته و آخرینبار برابر فولام به تساوی بدون گل رضایت داد. هرچند زنبورها دو رویارویی اخیر خانگی مقابل یونایتد را بردهاند، اما آمار اولدترافورد چیز دیگری میگوید؛ شیاطین سرخ چهار دیدار خانگی اخیر برابر برنتفورد را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند.
در ترکیب یونایتد، بنجامین ششکو با 5 گل در 10 بازی اخیر تهدید اصلی در خط حمله است و برونو فرناندز با 8 پاس گل نقش موتور خلاق تیم را بر عهده دارد. در آن سوی میدان، ایگور تیاگو با 5 گل بهترین فُرم را برای برنتفورد داشته و کائویمین کِلهِر با 4 کلینشیت در 10 بازی اخیر سهم مهمی در این سری تساویها ایفا کرده است.
با توجه به میزبانی یونایتد در اولدترافورد و روند رو به رشد شاگردان کریک، پیشبینی میشود میزبان برنده شود و گام مهمی به سمت تثبیت سهمیه لیگ قهرمانان بردارد.
ترکیب احتمالی منچستریونایتد:
سنه لامنس، دیوگو دالو، هری مگوایر، آیدن هیون، لوک شاو، کاسمیرو، کوبی ماینو، برایان امبومو، برونو فرناندز، ماتئوس کنیا، بنجامین ششکو.
ترکیب احتمالی برنتفورد:
کلهر، مایکل کایوده، سپ فندنبرگ، ناتان کالینز، کین لوئیس-پاتر، یهور یارمولیوک، ماتیاس ینسن؛ دانگو اواتارا، میکل دامسگارد، کوین شاده، ایگور تیاگو.