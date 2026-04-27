جنجال جدید نیمار در تمرین سانتوس

نیمار پیش از این نیز برای دیدار مقابل باهیا به شهر سالوادور سفر نکرده بود تا با توجه به فشار بازی‌های اخیر، برای مسابقه مهم روز سه‌شنبه برابر سن‌لورنسو در جام سودامریکانا آماده شود. بر همین اساس قرار بود او همراه با سایر بازیکنانی که در فهرست سفر قرار نداشتند، در تمرینات شرکت کند.

شماره ۱۰ سانتوس که در دیدارهای اخیر برابر فلومیننزه و کوریتیبا در ترکیب اصلی حضور داشت، با وجود برخی لحظات درخشان، از سوی بخشی از هواداران تیم خودی هو شد و همچنان با انتقادها درباره عملکردش روبه‌رو است.

باشگاه سانتوس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیمار جونیور شنبه شب علائم ویروسی نشان داد، تحت درمان قرار گرفت و اکنون زیر نظر کادر پزشکی است. حضور او در فهرست اعزامی تیم به آرژانتین برای دیدار مقابل سن‌لورنسو تأیید شده است.»

نیمار در شرایطی با این چالش‌ها مواجه است که برای جلب نظر کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی، تلاش می‌کند. با این حال با کمتر از یک ماه باقی‌مانده تا اعلام فهرست نهایی، عملکرد او چه در زمین و چه خارج از آن، شانسش برای دریافت این دعوت را چندان پررنگ نشان نمی‌دهد.