خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جنجال جدید نیمار در تمرین سانتوس

جنجال جدید نیمار در تمرین سانتوس
کد خبر : 1778698
لینک کوتاه کپی شد.

نیمار بار دیگر با حاشیه‌ای تازه خبرساز شد.

به گزارش ایلنا،  فصل جدیدی از حواشی دوران حرفه‌ای نیمار رقم خورد. ستاره سانتوس صبح یکشنبه بدون هیچ توضیحی در تمرین تیمش حاضر نشد؛ اتفاقی که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. با این حال باشگاه سانتوس بعداً به نقل از ESPN برزیل اعلام کرد که این بازیکن دچار علائم یک بیماری ویروسی شده است.

نیمار پیش از این نیز برای دیدار مقابل باهیا به شهر سالوادور سفر نکرده بود تا با توجه به فشار بازی‌های اخیر، برای مسابقه مهم روز سه‌شنبه برابر سن‌لورنسو در جام سودامریکانا آماده شود. بر همین اساس قرار بود او همراه با سایر بازیکنانی که در فهرست سفر قرار نداشتند، در تمرینات شرکت کند.

شماره ۱۰ سانتوس که در دیدارهای اخیر برابر فلومیننزه و کوریتیبا در ترکیب اصلی حضور داشت، با وجود برخی لحظات درخشان، از سوی بخشی از هواداران تیم خودی هو شد و همچنان با انتقادها درباره عملکردش روبه‌رو است.

باشگاه سانتوس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیمار جونیور شنبه شب علائم ویروسی نشان داد، تحت درمان قرار گرفت و اکنون زیر نظر کادر پزشکی است. حضور او در فهرست اعزامی تیم به آرژانتین برای دیدار مقابل سن‌لورنسو تأیید شده است.»

نیمار در شرایطی با این چالش‌ها مواجه است که برای جلب نظر کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی، تلاش می‌کند. با این حال با کمتر از یک ماه باقی‌مانده تا اعلام فهرست نهایی، عملکرد او چه در زمین و چه خارج از آن، شانسش برای دریافت این دعوت را چندان پررنگ نشان نمی‌دهد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید