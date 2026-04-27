به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال خبر داد که مذاکرات با اتحادیه‌های عضو برای بالا بردن میزان پاداش مالی تمام ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ در جریان است. این پیشنهاد قرار است سه‌شنبه در نشست شورای فیفا و یک روز پیش از آغاز کنگره هفتادوششم این نهاد در ونکوور مطرح و بررسی شود.

فیفا پیش‌تر اعلام کرده بود که جوایز مالی جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به دوره قبلی ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۶۵۵ میلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که بخشی از بودجه ۷۲۷ میلیون دلاری اختصاص‌یافته برای این رقابت‌هاست. با این حال، فیفا اکنون تأیید کرده که به دلیل عبور پیش‌بینی‌شده درآمد چهار ساله‌اش از مرز ۱۱ میلیارد دلار، پاداش‌ها بار دیگر افزایش خواهند یافت.

سخنگوی فیفا توضیح داد که این مذاکرات شامل افزایش سهم مالی تیم‌های حاضر و همچنین افزایش بودجه توسعه برای ۲۱۱ فدراسیون عضو است. او گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر مالی یک رویداد پیشرو خواهد بود و فیفا در قوی‌ترین وضعیت اقتصادی تاریخ خود قرار دارد.»

بر اساس ساختار فعلی جوایز، قهرمان جام جهانی ۵۰ میلیون دلار و نایب‌قهرمان ۳۳ میلیون دلار دریافت می‌کنند. ۱۶ تیم حذف‌شده در مرحله گروهی نیز هرکدام ۹ میلیون دلار پاداش خواهند گرفت. علاوه بر این، تمامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی، ۱.۵ میلیون دلار برای هزینه‌های آماده‌سازی دریافت می‌کنند.

در گزارش سالانه فیفا برای ۲۰۲۵ آمده است که ۹۳ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده تا پایان سال قرارداد بسته شده و سهم بزرگی از آن به موفقیت اولین دوره جام جهانی باشگاه‌ها با فرمت ۳۲ تیمی در ایالات متحده بازمی‌گردد. رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.

