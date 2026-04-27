بمب بزرگ در ریاض
صلاح و رونالدو در یک قاب؛ ائتلاف مخوف النصر برای فتح آسیا
رویای دیرینه هواداران فوتبال برای تماشای زوج محمد صلاح و کریستیانو رونالدو در آستانه تحقق است.
به گزارش ایلنا و گزارش اختصاصی نشریه «عکاظ»، ژرژ ژسوس، سرمربی سرشناس النصر، چراغ سبز نهایی را برای جذب محمد صلاح، وینگر افسانهای لیورپول، صادر کرده است. با توجه به اینکه پادشاه مصری در پایان فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ آنفیلد را ترک خواهد کرد، النصر به عنوان جدیترین مشتری برای جذب او به عنوان بازیکن آزاد قد علم کرده است. ژسوس به شدت مشتاق است تا صلاح را در سیستم تاکتیکی خود جای دهد و رویای تشکیل ویرانگرترین زوج خط حمله جهان را محقق کند.
بند مشروط برای انفجار بمب؛ اول تمدید ژسوس، بعد امضای صلاح
با این حال، این جابهجایی بزرگ به ثبات داخلی باشگاه ریاضنشین بستگی دارد. بر اساس گزارشها، منابع آگاه اعلام کردهاند که اگرچه ژسوس قطعاً خواهان جذب صلاح است، اما ابتدا باید وضعیت آینده خود او تثبیت شود. در حال حاضر مذاکرات میان مدیریت النصر و ژسوس برای تمدید قرارداد در جریان است و نهایی شدن این توافق، راه را برای نهایی کردن اهداف بلندپروازانه باشگاه در تابستان هموار خواهد کرد.
میراث مشترک با رونالدو؛ فراتر از فوتبال
در حالی که سوالاتی درباره چگونگی بازی همزمان صلاح و رونالدو مطرح شده، مزایای ورزشی و تجاری این پیوند غیرقابل انکار است. صلاح به عنوان یک سفیر فرهنگی برای منطقه شناخته میشود و همین موضوع او را به هدف طلایی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) تبدیل کرده است. «پل ژوزه امپوکو»، بازیکن سابق فوتبال، در گفتوگو با رسانه «گل» درباره قدم بعدی صلاح گفت:
«من فکر میکنم مو صلاح احتمالاً به عربستان خواهد رفت. نمیدانم مقصدش حتماً النصر است یا نه، اما بله، او میرود. اما اکنون بحث واگذاری باشگاهها توسط PIF هم مطرح است؛ بنابراین اگر مالکی بیاید و بگوید میخواهم النصر را بخرم و بازیکن جذب کند، همه چیز روبهراه خواهد شد.»
پایان تلخ و شیرین در لیورپول؛ مصدومیت بدموقع پادشاه
صرفنظر از مقصد بعدی، دوران حضور صلاح در مرسیساید به پایانی پر از بیموامید رسیده است. این مهاجم پیش از این قصد خود برای جدایی در پایان فصل جاری را تایید کرده بود، اما مصدومیت همسترینگ اخیر به نظر میرسد فصل او را پیش از موعد به پایان رسانده است. ستاره مصری در این فصل نیز مهرهای بیجانشین برای قرمزها بود و در ۳۸ بازی، ۱۲ گل و ۹ پاس گل به ثبت رساند تا نشان دهد با وجود فشار یک فصل طولانی، همچنان یکی از زهردارترین مهاجمان جهان است.
ماراتن برای صید شاهماهی؛ النصر تنها نیست
علیرغم علاقه شدید النصر، رقابت برای جذب صلاح یک مسابقه تکنفره نیست. چندین باشگاه دیگر لیگ برتر عربستان وضعیت او را زیر نظر دارند و تصمیم نهایی بر عهده خود بازیکن خواهد بود تا مشخص کند کدام پروژه برای فصل جدید زندگیاش مناسبتر است. در سوی دیگر، رونالدو که تا سال ۲۰۲۷ به النصر متعهد است، همچنان به دنبال شکستن رکوردهای شخصی در عربستان است. اگر النصر بتواند وضعیت نیمکت خود را سامان دهد و رقبا را کنار بزند، عصر «صلاح x رونالدو» تنها چند ماه با آغاز فاصله خواهد داشت.