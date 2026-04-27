مورینیو و فصل شکستناپذیری بنفیکا؛ افتخاری بدون قهرمانی؟
بنفیکای ژوزه مورینیو تنها سه بازی با ثبت یک فصل کامل بدون شکست فاصله دارد، اما با وجود این رکورد کمنظیر، احتمال قهرمانیاش در لیگ پرتغال همچنان اندک است.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو با وجود تمام افتخارات درخشان دوران مربیگریاش، هرگز موفق نشده یک فصل کامل لیگ را بدون شکست پشت سر بگذارد. حالا اما در بنفیکا چنین فرصتی پیش روی اوست؛ تیمی که تا سه هفته مانده به پایان لیگ پرتغال هنوز طعم باخت را نچشیده است. نکته جالب اینجاست که در فوتبال اروپا نیز هیچ تیم دیگری بدون شکست نمانده و رکورد شکستناپذیری فصل در اختیار شاگردان مورینیو است.
بنفیکا در ۳۱ بازی، ۲۲ برد و ۹ تساوی کسب کرده و مقابل رقبای مستقیم یعنی اسپورتینگ و پورتو شکست نخورده است. آنها حتی میتوانند دستاوردی مشابه فصل تاریخی آرسنالِ شکستناپذیر ۰۴-۲۰۰۳ رقم بزنند. با این حال، شانس قهرمانیشان بسیار اندک است؛ چرا که پورتو با تنها یک شکست و اختلاف ۷ امتیازی در صدر قرار دارد و جز یک فروپاشی عجیب، چیزی این فاصله را از بین نمیبرد.
در دیگر جامها نیز شانس بنفیکا از بین رفته است؛ آنها برابر پورتو از جام حذفی حذف شدند، در لیگ کاپ مغلوب براگا شدند و در پلیآف لیگ قهرمانان نیز مقابل رئال مادرید شکست خوردند. این یعنی احتمال دارد بنفیکا به تیمی نادر تبدیل شود که هم بدون شکست بماند و هم بدون کسب هیچ جامی فصل را تمام کند.
از نظر تاریخی، این وضعیت برای بنفیکا بیسابقه نیست. در فصل ۷۸-۱۹۷۷ آنها بدون باخت نایبقهرمان شدند و در ۷۳-۱۹۷۲ بدون شکست قهرمانی را به دست آوردند. پورتو نیز دو بار در سالهای ۱۱-۲۰۱۰ و ۱۳-۲۰۱۲ چنین رکوردی ثبت کرده است.
بنفیکای امسال دقیقاً شبیه تیم کلاسیک مورینیو است؛ مستحکم در دفاع، منعطف، تکیهکرده بر ضدحمله و سختگذر. دریافت تنها ۲۰ گل در ۳۱ مسابقه این موضوع را تأیید میکند. در حمله هم کماثر نبودهاند و با ۶۷ گل زده در رده دوم بهترین خطوط هجومی لیگ قرار دارند. اما تساویهای زیاد، آنها را از کورس پورتوی بیرحم عقب انداخته است.
در مسیر سه هفته پایانی، بنفیکا باید با براگا، فامالیسائو و استوریل پرایا روبهرو شود؛ دیدارهایی که آسان نیستند اما انتظار میرود مورینیو حداقل از شکست در آنها دوری کند. با این حال، حتی سه پیروزی متوالی هم احتمالاً برای رسیدن به صدر کافی نخواهد بود.
اگر بنفیکا بدون شکست فصل را تمام کند، تنها تیم شکستناپذیر تمام لیگهای اروپایی در این فصل خواهد شد. دستاوردی که شاید جایگاه قهرمانیهای بزرگ مورینیو را نداشته باشد، اما میتواند رکوردی منحصربهفرد و تاریخی در کارنامه او باشد؛ رکوردی که اکنون بیش از هر زمان دیگری دستیافتنی به نظر میرسد.