به گزارش ایلنا، بنفیکا در این فصل تحت هدایت ژوزه مورینیو به یک صخره رسوخ‌ناپذیر تبدیل شده است. آمار ۲۲ برد و ۹ تساوی از ۳۱ مسابقه، گویای قدرت تیمی است که در فاصله سه هفته مانده تا پایان لیگ پرتغال، هنوز طعم تلخ شکست را نچشیده است. با این حال، پارادوکس عجیب اینجاست که با وجود این آمار خیره‌کننده، شانس قهرمانی قرمزپوشان لیسبون چندان بالا نیست.

سایه سنگین پورتو روی رویای قهرمانی ژوزه

تیم پورتو که در هر دو تقابل مستقیم مقابل بنفیکا به تساوی رضایت داده، با تنها یک شکست در طول فصل و حاشیه امنیت ۷ امتیازی، در صدر جدول تکیه زده است. به نظر می‌رسد شاگردان مورینیو برای رسیدن به جام، نیاز به یک معجزه در سه هفته پایانی دارند، اما آنچه ذهن رسانه‌ها را درگیر کرده، چیزی فراتر از جام قهرمانی است.

حفظ این روند و نباختن در سه بازی باقی‌مانده، می‌تواند بنفیکا را به تنها تیم حال حاضر اروپا تبدیل کند که موفق به تکرار شاهکار آرسنال در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۳ شده است. ثبت رکورد شکست‌ناپذیری در طول یک فصل کامل، افتخار جدیدی است که به کلکسیون بی‌پایان عناوین آقای خاص اضافه خواهد شد.

این درخشش تاریخی در حالی رقم می‌خورد که شایعات بازگشت مورینیو به سانتیاگو برنابئو هر روز جدی‌تر از قبل به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد ژوزه قصد دارد با ثبت یک رکورد جاودانه در فوتبال پرتغال، با دست پر و در قامت یک ناجی شکست‌ناپذیر دوباره روی نیمکت رئال مادرید بنشیند و جایگزین آلوارو آربلوا شود. سه بازی سرنوشت‌ساز پیش روی بنفیکاست تا مشخص شود آیا مورینیو می‌تواند با رکورد شکست‌ناپذیری، لیسبون را به مقصد پایتخت اسپانیا ترک کند یا خیر.

انتهای پیام/