ستاره انگلیسی برای پوشیدن پیراهن بارسا قید پول را زد

به گزارش ایلنا، راشفورد پس از خروج قرضی از یونایتد، موفق شد اعتبار از دست رفته خود را در نیوکمپ به شکلی خیره‌کننده بازسازی کند. این مهاجم تحت هدایت هانسی فلیک، مهره‌ای مهارنشدنی نشان داده و در این فصل به طور میانگین هر ۹۲ دقیقه یک تأثیر مستقیم روی گل‌های بارسا داشته است. در حالی که در ابتدا برخی منتقدان این جابه‌جایی را یک ریسک بزرگ می‌دانستند، راشفورد با نمایش‌های عالی و دقیق خود، نقشی کلیدی در هجوم بارسا به سمت کسب عنوان قهرمانی لالیگا ایفا کرده است. این ستاره ۲۷ ساله بار دیگر کیفیت تمام‌کنندگی خود را با به ثمر رساندن یک گل تماشایی در جریان پیروزی حیاتی ۲-۰ مقابل ختافه به رخ کشید؛ گلی که سیزدهمین امضای او پای گل‌های این فصل بارسا در تمامی رقابت‌ها بود.

سد مالی بلوگرانا؛ فداکاری راشفورد برای ماندن در کاتالونیا

با وجود درخشش در مستطیل سبز، مسیر انتقال دائمی او اصلاً هموار نیست. محدودیت‌های مالی مداوم بارسلونا باعث شده تا هیئت مدیره باشگاه هر پنی را زیر ذره‌بین ببرد. طبق ستونی که «گیلم بالاگه» در خبرگزاری بی‌بی‌سی منتشر کرده است:

«راشفورد از اینکه در کاتالونیا دستمزد کمتری نسبت به آنچه در منچستر دریافت می‌کرد، داشته باشد، خوشحال است.»

اما با این وجود، سران بارسا باید تصمیم بگیرند که با توجه به قوانین سفت و سخت «فیرپلی مالی»، آیا توانایی تعهد به یک قرارداد بلندمدت را دارند یا خیر. مدیران باشگاه در حال سنجش مزایای این قرارداد دائمی در مقایسه با سایر اهداف نقل‌وانتقالاتی هستند و برخی چهره‌های با نفوذ باشگاه معتقدند که شاید بهتر باشد این بودجه در جای دیگری هزینه شود. با این حال، نزدیکان این ستاره انگلیسی می‌گویند او کاملاً به پروژه فلیک متعهد است و پیام اطرافیانش «صبر» بوده و تاکید دارند که حواشی پیرامون خروج او، بخشی از «فضای مذاکراتی» معمول در نقل‌وانتقالات بزرگ فوتبال اسپانیاست.

تاکتیک چرخی فلیک؛ راشفورد در نقش یک سرباز فداکار

هانسی فلیک در این فصل مدیریت دقیقی روی دقایق بازی راشفورد داشته و او را در تیمی که ترافیک عجیبی در خط حمله دارد، به صورت چرخشی بازی داده است. در بین هفت بازیکنی که برای سه پست هجومی می‌جنگند، تنها لامین یامال بیش از ۳۶۰۰ دقیقه بازی کرده است. راشفورد با پذیرش این فضای رقابتی، سطح جدیدی از بلوغ را نشان داده و با این واقعیت که همیشه اولین نام در ترکیب اصلی نخواهد بود، کنار آمده است.

سایه سنگین شیاطین سرخ؛ کاریک منتظر تصمیم نهایی

در حالی که بارسلونا به مراسم اهدای جام لالیگا (که احتمالاً در ۱۰ می برگزار می‌شود) نزدیک می‌شود، باشگاه منچستریونایتد از دور نظاره‌گر اوضاع است. شیاطین سرخ که اکنون تحت هدایت مایکل کاریک برای کسب سهمیه اروپایی می‌جنگند، در قبال آینده مهاجم خود سکوت پیشه کرده‌اند. اگرچه درهای اولدترافورد به طور رسمی به روی او بسته نشده، اما اولویت قلبی بازیکن کاملاً مشخص است: ماندن در بهشت کاتالونیا.

انتهای پیام/