عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی والیبال الف ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت

تیم ملی والیبال ساحلی ایران که با اقتدار تمام حریفان خود را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته بود، در مرحله یک‌چهارم نهایی غافلگیر شد و با شکست ناباورانه مقابل عمان، وداعی تلخ با مسابقات داشت.

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی، تیم والیبال ساحلی «الف» ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری و با هدایت رحمان رئوفی به مصاف تیم قدرتمند عمان رفت. در حالی که انتظار می‌رفت ملی‌پوشان کشورمان با توجه به آمادگی بالا راهی نیمه‌نهایی شوند، اما در نهایت با نتیجه ۲-۱ بازی را واگذار کرده و از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

ایران بازی را طوفانی آغاز کرد و در ست اول با امتیاز ۲۱-۱۴ برتری خود را به رخ حریف کشید، اما در ادامه ورق برگشت. عمانی‌ها در ست دوم با نمایش هوشمندانه ۱۷-۲۱ پیروز شدند تا کار به ست سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود. در ست پایانی نیز تمرکز ملی‌پوشان ایران به هم ریخت و با شکست ۹-۱۵ در این ست، بازی را به حریف واگذار کردند.

نتیجه ست‌شماری این دیدار به شرح زیر است:

ست اول: ایران ۲۱ - ۱۴ عمان

ست دوم: ایران ۱۷ - ۲۱ عمان

ست سوم: ایران ۹ - ۱۵ عمان

این شکست در حالی رقم خورد که ساحلی‌بازان ایران تا پیش از این مرحله، عملکردی بی‌نقص از خود به جا گذاشته بودند. ملی‌پوشان ایران در مسیر صعود خود موفق شده بودند تیم‌های سریلانکا، بوتان، چین، سوریه و ژاپن را با اقتدار شکست دهند، اما در نهایت سد محکم عمان مانع از رسیدن ایران به جمع چهار تیم برتر و کسب مدال شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
