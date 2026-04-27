بی انضباطی نیمار ادامه دارد
غیبت در تمرین بدون اطلاع
در حالی که سانتوس خود را برای نبردی حیاتی در جام سودامریکانا آماده میکند، غیبت غیرمنتظره و بدون اطلاع نیمار در تمرینات، شوک بزرگی به کادرفنی و هواداران این تیم وارد کرده است.
به گزارش ایلنا و مطابق با گزارش اختصاصی شبکه «ESPN»، نیمار که قرار بود در کنار بازیکنان غایب در دیدار مقابل باهیا، در یک جلسه تمرینی ویژه شرکت کند، بدون هیچگونه هماهنگی یا ارائه دلیل موجه از حضور در تمرین خودداری کرده است. این رفتار در شرایطی رخ میدهد که باشگاه سانتوس بلافاصله با این بازیکن و اطرافیانش تماس گرفته تا علت این غیبت جنجالی را جویا شود، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است.
گفته میشود این جلسه تمرینی بخشی کلیدی از برنامههای آمادهسازی سانتوس برای دیدار حساس در جام سودامریکانا مقابل تیم قدرتمند سنلورنسو بوده است. نکته نگرانکننده اینجاست که این اولین بار نیست که ستاره سابق بارسا و پاریسنژرمن بدون اطلاع کادرفنی از حضور در تمرینات سر باز میزند. تکرار این رفتارهای غیرحرفهای، خشم مدیران باشگاه را برانگیخته و فضای تیم را در آستانه این بازی بینالمللی متشنج کرده است.
این حواشی جدید دقیقاً در زمانی رقم میخورد که بحث حضور یا عدم حضور نیمار در لیست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ داغتر از همیشه است. بسیاری از کارشناسان برجسته فوتبال برزیل بر این باورند که با وجود تواناییهای فنی غیرقابل انکار، این قبیل بیانضباطیها باعث خواهد شد تا او جایی در تفکرات کادرفنی تیم ملی نداشته باشد. مجهولی بزرگ که این روزها به دغدغه اصلی هواداران «سلسائو» تبدیل شده است؛ آیا نیمار با دست خودش شانس حضور در آخرین جام جهانی دوران حرفهایاش را از بین خواهد برد؟
در حالی که هواداران منتظر واکنشی رسمی از سوی این فوقستاره هستند، باشگاه سانتوس اعلام کرده که وضعیت این بازیکن را به دقت زیر نظر دارد و احتمال جریمه سنگین برای او وجود دارد.