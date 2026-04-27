خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
ژاوی سیمونز جام جهانی را از دست داد
کد خبر : 1778586
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره تیم ملی هلند دچار پارگی رباط صلیبی شده و حداقل 6 ماه دور از میادین خواهد بود و قطعا جام جهانی را از دست خواهد داد.

به گزارش  ایلنا، در جریان بازی شنبه تاتنهام مقابل ولورهمپتون، ژاوی سیمونز بعد از مصدومیت با برانکارد از زمین خارج شد. حالا و با گذشت ۲ روز از این بازی مشخص شد او دچار پارگی رباط صلیبی قدامی شده است. این یعنی حداقل ۶ ماه دور از میادین و خداحافظی تلخ با رویای حضور در جام جهانی.

این بازیکن با انتشار تصویری از لحظه مصدومیتش نوشت:

«می‌گویند زندگی می‌تواند بی‌رحم باشد و من امروز چنین حسی دارم. فصل من به شکلی ناگهانی به پایان رسید و در حال تلاش برای هضم این موضوع هستم.

صادقانه بگویم، قلبم شکسته؛ هیچ‌چیز منطقی به نظر نمی‌رسد. تنها چیزی که می‌خواستم مبارزه برای تیمم بود و حالا این امکان از من گرفته شده است، در کنار جام جهانی.

رویای نمایندگی کشورم در تابستان امسال از دست رفت. زمان می‌برد تا با این موضوع کنار بیایم. اکنون با ایمان، قدرت، تاب‌آوری و باور قلبی این مسیر را طی می‌کنم و روزها را برای بازگشت به زمین می‌شمارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید