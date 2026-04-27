وعده بزرگ در شب جشن قهرمانی
تدارک ویژه لمپارد برای شبیخون به نقلوانتقالات
فرانکی معتقد است اگر این باشگاه در بازار نقلوانتقالات تابستانی با قدرت و سرعت وارد نشود، بازگشت آنها به لیگ برتر خیلی زود به یک سقوط تلخ ختم خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سرمربی کاونتری سیتی در حالی که غرق در جشن قهرمانی چمپیونشیپ پس از برتری مقابل رکسهام بود، تاکید کرد که برای پر کردن شکاف عمیق میان دو لیگ، عملیات تقویت تیم باید همین حالا کلید بخورد.
فرانکی لمپارد در روزی که تیمش با پیروزی مقتدرانه ۳-۱ مقابل رکسهام، سلطه خود بر چمپیونشیپ را به رخ کشید و امتیازات خود را به عدد خیرهکننده ۹۲ رساند، شاهد پایان انتظار ۲۵ ساله این باشگاه برای بازگشت به لیگ برتر بود. این برد، روند شکستناپذیری آنها را به عدد ۷ رساند تا جشن قهرمانی در خانه با طعم شیرین سه امتیاز همراه شود.
لمپارد در واکنش به این دستاورد بزرگ گفت: «شگفتانگیز است، نه؟ این لیگ بسیار سخت است. ما این را با تمام وجود لمس کردیم. پسرها در این فصل با امتیازاتی که جمع کردند، بر لیگ مسلط شدند. نمایش امروز اصلاً آسان نبود؛ آن هم بعد از اینکه صعودمان در بازی مقابل بلکبرن و قهرمانیمان برابر پورتسموث قطعی شده بود. بچهها بعد از آن بازیها کمی خوشگذرانی کردند اما از آنها خواستم دوباره مقابل تیمی که برای پلیآف میجنگید، قد علم کنند و آنها هم مقابل هواداران خودی نشان دادند که چه تواناییهایی دارند. این یک سال خاص بود که با بالا بردن جام در خانه به بهترین شکل تکمیل شد. عالی و فوقالعاده است.»
خط و نشان نقلوانتقالاتی لمپارد؛ به سرنوشت تیمهای آسانسوری دچار نمیشویم
با وجود فضای سرشار از شادی مراسم اهدای جام، سرمربی کاونتری خیلی زود روی ماموریت ترسناک بقا در سطح اول فوتبال انگلیس تمرکز کرد. در حالی که بسیاری از تیمهای صعودکننده در سالهای اخیر برای تطبیق خود با شرایط لیگ برتر به گل نشسته بودند، فرانکی مصمم است که برچسب «تیم آسانسوری» روی کاونتری نخورد. او با اشاره به اینکه سه تیم صعودکننده سال گذشته مجموعاً ۳۰۰ میلیون پوند هزینه کردند، اعتراف کرد: «این یک چالش عظیم است، مگر نه؟ ما میبینیم که تیمهای زیادی بالا میروند و بلافاصله سقوط میکنند. این یک گام بزرگ است و جای پا سفت کردن در لیگ برتر اصلاً ساده نیست. کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم. ما باید خیلی سریع عمل کنیم. البته در بسیاری از این موارد، تصمیم نهایی با مالک باشگاه است چون او رئیس بزرگ است، اما قطعاً گفتگوها باید خیلی سریع انجام شود؛ هرچند که باید از این لحظات کوتاه شادی هم لذت برد.»
همزمان هم مذاکره میکنم، هم به تعطیلات میروم
کاونتری از همین حالا تحرکات خود را در بازار آغاز کرده و قرارداد قرضی فرانک اونیکا را دائمی کرده است؛ آنها همچنین به دنبال نهایی کردن انتقال کارل راشورث، دروازهبان خود هستند. لمپارد در پاسخ به این سوال که آیا قصد استراحت دارد، به شوخی گفت: «مطمئناً. من میتوانم چندین کار را همزمان انجام دهم. هم حرف میزنم و هم به تعطیلات میروم، مشکلی نیست.»
آمادهباش برای نبرد در بالاترین سطح
با نزدیک شدن به پنجره تابستانی، کاونتری با یک دوره حساس از بازسازی تیم روبروست. آنها باید به سرعت استعدادهای سطح اول را شناسایی و جذب کنند تا در فصل آینده رقابتی باقی بمانند. توانایی آنها در سرمایهگذاری سنگین و هماهنگ کردن سریع خریدهای جدید، در نهایت تعیینکننده ماندگاری طولانیمدت آنها در لیگ برترِ بیرحم خواهد بود.