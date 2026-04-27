انزو، فرشته نجات چلسی در ایستگاه لیدز
آبیهای لندن در روزی که با هدایت کالوم مکفارلین مقابل لیدز به برتری رسیدند، حالا خود را آماده نبرد نهایی با سیتی در ومبلی میکنند.
به گزارش ایلنا، چلسی پس از برکناری لیام روزنیر در اواسط هفته و بازگشت ژائو پدرو، بهترین گلزن خود به ترکیب اصلی، جانی دوباره گرفته بود. با این حال، اولین موقعیت جدی بازی سهم لیدزیها بود؛ جایی که رابرت سانچز با یک واکنش تماشایی در موقعیت تکبهتک، مانع از گلزنی برندن آرونسون شد.
در اواسط نیمه اول و درست چند لحظه پس از آنکه ضربه ژائو پدرو به تیرک دروازه برخورد کرد، قفل دروازهها شکست. اشتباه پاسکال استرویک با هوشمندی بازیکنان چلسی همراه شد تا ارسال دقیق پدرو نتو با ضربه سر راحت انزو فرناندز به تنها گل بازی تبدیل شود. دقایقی بعد، یک صحنه جنجالی در زمین رخ داد؛ دومینیک کالورت-لوین که خودش اخیراً در بازی با منچستریونایتد قربانی کشیدن مو شده بود، در حرکتی عجیب موهای فرفری مارک کوکوریا را کشید، اما در کمال ناباوری و پس از بازبینی توسط VAR، از کارت قرمز گریخت.
لیدز نیمه دوم را هجومی آغاز کرد، اما چلسی از زیر فشار حملات حریف جان سالم به در برد. جدیترین تهدیدها، شلیک سهمگین آنتون استاک بود که توسط سانچز مهار شد و ضربه آزاد این بازیکن آلمانی هم با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. شاگردان مکفارلین با چنگ و دندان از برتری خود دفاع کردند تا این مربی موقت حالا خود را برای دومین تقابل فصلش با پپ گواردیولا، این بار در فینال بزرگ، آماده کند.
نمرات بازیکنان چلسی؛ سانچز و انزو در قامت ستاره
خط دروازه و دفاع
رابرت سانچز (۷): تنها به دو مهار جدی نیاز داشت اما در هر دو مورد، مقابل آرونسون و استاک فوقالعاده ظاهر شد.
مالو گوستو (۷): با وجود مصدومیت در دقیقه اول، به بازی ادامه داد و با نفوذ به میانه میدان، در کارهای تهاجمی مشارکت فعالی داشت.
تروو چالوبا (۶): با آرامش خاصی بازی کرد و چندین بار با حرکاتش تشویق هواداران را برانگیخت؛ در کارهای دفاعی هم موثر بود.
توسین آدارابیویو (۶): در اکثر نبردها مقابل کالورت-لوین موفق بود و در بازیسازی از عقب زمین خوب عمل کرد، هرچند چند پاس اشتباه هم داشت.
مارک کوکوریا (۶): مثل همیشه در دفاع جنگنده بود، اما به دلیل درگیری با آرونسون، فرصت چندانی برای نفوذ پیدا نکرد.
خط هافبک
مویزس کایسدو (۶): در همان ثانیههای ابتدایی خطای خطرناکی مرتکب شد و بعداً هم کارت زرد گرفت، اما در مجموع زیر فشار حریف خونسرد بود.
رومئو لاویا (۶): نمایش آرامی داشت و نشان داد که پرس حریف روی او تاثیری ندارد، اما باز هم نتوانست ۹۰ دقیقه کامل در زمین بماند.
انزو فرناندز (۷): با یک ضربه سر دقیق، نمایش پر تلاش خود را در قامت کاپیتان موقت تکمیل کرد و هماهنگی خوبی با پدرو داشت.
خط حمله
پدرو نتو (۷): بسیار مستقیمتر و خطرناکتر از بازیهای اخیر بود و با یک ارسال بینقص، پایه گذار تک گل بازی شد.
ژائو پدرو (۷): با بازگشتش، وزن خط حمله چلسی را به شکل چشمگیری بالا برد؛ او بدشانس بود که ضربهاش پس از برخورد به تیرک گل نشد.
آلخاندرو گارناچو (۶): به نظر میرسید اعتماد به نفسش را بازیابی کرده، اما همچنان در زدن ضربات نهایی و عبور از بنبستهای دفاعی مشکل داشت.
ذخیرهها و سرمربی
آندری سانتوس (۶): جایگزین لاویا شد و به خوبی جریان بازی را در میانه زمین کنترل کرد.
کول پالمر (۶): در جناحین تکنیکی نشان داد اما به دلیل اتلاف وقت آشکار، با کارت زرد جریمه شد.
لیام دلاپ (بدون نمره): در وقتهای تلف شده وارد زمین شد.
کالوم مکفارلین (۸): چلسی نسبت به آخرین بازی دوران روزنیر کاملاً متحول شده بود. تیم او اگرچه همیشه زیبا بازی نکرد، اما روحیه جنگندگی را که مدتها در این تیم مرده بود، دوباره زنده کرد.