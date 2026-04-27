واکنش تند مدیر برنامههای جکسون به تصمیم مدیران بایرن مونیخ
دیومانسی کامارا با انتشار متنی در فضای مجازی به شایعات جدایی نیکولاس جکسون از جمع باواریاییها پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، دیومانسی کامارا، نماینده قانونی نیکولاس جکسون، با انتشار پستی در اینستاگرام به بحثهای داغ درباره این مهاجم ورود کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که مکس ابرل، مدیر ورزشی باشگاه، در مصاحبه با شبکه ZDF تایید کرد که بایرن مونیخ تمایلی به پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون یورویی برای دائمی کردن قرارداد این بازیکن قرضی چلسی ندارد.
کامارا با یادآوری ثبت ۱۰ گل در ۲۸ مسابقه و کسب افتخاراتی نظیر قهرمانی بوندسلیگا و حضور در فینال جام حذفی، در یادداشت خود آورد: «نیکولاس جکسون فصل فوقالعادهای را پشت سر میگذارد.» لازم به ذکر است که مدال قهرمانی جام ملتهای آفریقا بعد از مدتی از سنگالیها پس گرفته شد.
هرچند جکسون به عنوان یک بازیکن ذخیره در سیستم چرخشی مهره مفیدی بود، اما کیفیت بازی او نتوانست هزینه سنگین ۲۵ میلیون یورویی که صرف دستمزد و مبلغ انتقال قرضیاش شده بود را جبران کند.
بخش عمدهای از گلهای این ستاره ۲۴ ساله زمانی به ثمر رسید که او به عنوان یار جانشین وارد زمین شد و کار حریفان ضعیف از قبل تمام شده بود؛ مشابه اتفاقی که در پیروزی ۴ بر ۳ مقابل ماینتس رخ داد. این در حالی است که او در هر دو نبرد حساس مقابل رئال مادرید در اروپا و بازی نیمهنهایی مقابل لورکوزن، حتی یک دقیقه هم فرصت بازی پیدا نکرد و نیمکتنشین بود.
وکیل جکسون درباره وضعیت آینده او موضع شفافی نگرفت و تاکید کرد: «آینده... چه کسی میتواند آن را پیشبینی کند؟ به مسیر اعتماد کنید، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»